Mara Venier visibilmente commossa: non si aspettava un gesto simile

Mara Venier commossa a Domenica In per il gesto inaspettato dell’ospite: è successo tutto in diretta nel corso dell’ultima puntata.

Le forti emozioni a Domenica In non mancano mai, ma nel corso dell’ultima puntata dello show, in onda domenica 12 marzo 2023, è accaduto qualcosa di assolutamente singolare. Qualcosa che ha toccato il cuore della padrona di casa, visibilmente commossa durante la diretta. Con la sua solita schiettezza, Mara Venier ha ammesso che, in tanti anni di carriera, non le era mai accaduto niente di simile.

Uno degli ospiti intervenuti nel programma, al termine dello spazio a lui dedicato, ha voluto fare un omaggio speciale alla conduttrice veneziana, lasciandola totalmente senza parole. “È un atto di amore”, esclama la zia Mara, felicissima e allo stesso tempo spaziata. Un momento dolcissimo, che la conduttrice ha voluto riproporre anche sul suo canale Instagram, attraverso cui ci ha tenuto nuovamente a ringraziare l’artista per il meraviglioso quanto inaspettato gesto. Ecco cosa è successo.

Domenica In, “È la prima volta che succede”: Mara Venier commossa

Come ogni settimana, anche domenica 12 marzo è andata in scena una puntata ricchissima di Domenica In. Tantissime le star che hanno fatto visita a Mara Venier nel suo salotto e tra queste anche alcuni volti dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. A deliziare il pubblico con il suo brano Tango è arrivato anche Tananai, classificatosi quinto nella kermesse canora più importante del nostro Paese. L’artista ha ricevuto proprio dalla zia Mara il disco d’oro, ma ecco il colpo di scena.

“Te lo posso regalare, lo voglio dare a te. Se ci tieni, se ti piace la canzone!”, sono state le parole di Tananai, che con assoluta spontaneità ha deciso di regalare il premio alla conduttrice. Un gesto improvviso che ha spiazzato tutti, in primis Mara Venier, che non credeva ai propri occhi. “È la prima volta che succede da quando faccio questo lavoro. È un atto talmente d’amore e di affetto che mi commuovi. Grazie, lo metto in camera mia così ti ho sempre vicino. Sei un amore”, ha replicato la conduttrice, non nascondendo la sua emozione.

Un momento magico per la conduttrice, che ha voluto rivivere l’emozione condividendo le immagini di Domenica In sui social. “Chi altro l’avrebbe mai fatto? Grazie davvero, sei nel mio cuore, ragazzo con animo nobile e generoso, la zia ti vuole bene”, si legge nella didascalia al post. Che, in pochi minuti, è stato invaso dai likes e i commenti di fan, amici e volti dello spettacolo. Compreso Tananai, che ha commentato così: “Ti voglio bene zia”. Una meravigliosa pagina di televisione.