Mare Fuori, è successo davvero: nessuno se l’aspettava, pubblico spiazzato

Mare Fuori continua a lasciare i fan senza parole, l’ultima novità spiazza tutti: sconcerto ed imprevedibilità, ecco quanto accaduto.

La serie evento degli ultimi anni, Mare Fuori sta ottenendo un successo oltremodo inaspettato! Le storie nude e crude di giovani con un vissuto difficile stanno conquistando senza ombra di dubbio il cuore dei telespettatori. Ingrediente segreto del successo, ma che d’altronde “così segreto non è”, è proprio la bravura degli attori. Un progetto che investe su giovanissimi interpreti alle prime armi, è fonte d’orgoglio. Anche nelle altre parti del mondo vogliono replicare la serie, ma le novità non finiscono qui. E’ successo davvero, il pubblico è senza parole.

A febbraio è stata lanciata in prima visione la terza stagione. Dapprima è stato possibile vederla in streaming su Rai Play, piattaforma della rete televisiva nazionale, e poi proprio sul canale in tv. Il successo garantito dall’elevato numero di visualizzazioni non si ferma qui, perché sono previste ulteriori novità. Personaggi che vanno e vengono, stagioni che avanzano, e nonostante gli eventi e gli episodi in atto, si rimane sempre stupiti da una sceneggiatura ben articolata da emozione e suspence da cardiopalma. Ci si domanda quando uscirà la quarta stagione, ed è qui che il pubblico non si aspettava questa novità.

Mare Fuori, ecco la verità dell’accaduto spiazzante

A dirla tutta, senza fare spoiler, saranno più gli attori nuovi ad entrare in gioco, che i volti ai quali il pubblico si è sinceramente affezionato. Quindi, le novità in corso saranno tante, e per gestirle in modo da garantire un ulteriore successo e rendere il pubblico soddisfatto, è necessario studiare con cura la trama. Scrive il detto antico “Il sabato è per leggere” nel proprio profilo Instagram ufficiale, Ivan Silvestrini. Non è un caso! Il nome è nuovo? Non dovrebbe visto che si tratta proprio del regista della serie Mare Fuori.

Perché ha scritto questa frase così a primo impatto ambigua? Ebbene, si tratta in realtà di un chiaro e conciso annuncio, perché l’affermazione è legata ad una foto che mostra la sceneggiatura della quarta stagione! La verità è che già si sta lavorando alla prossima stagione, quindi la serie continua ad emozionare i fan. Ma c’è di più, perché si vogliono comprendere i tempi in questione. Quando arriva la quarta stagione?

Come già accennato si tratta di una serie molto amata, quindi non si possono compiere passi falsi. Bisogna gestirla per bene, ma rispettando dei tempi decenti. Allora, l’ammissione del lavoro alla sceneggiatura per la quarta stagione da parte del regista Ivan Silvestrini, conferma che a maggio 2023 si stanno già realizzando le riprese. L’uscita però è prevista per l’anno prossimo. Si parla di febbraio 2024, i fan ce la faranno ad aspettare un anno prima di rivedere Carmine Di Salvo, Rosa Ricci e il comandante Carmine Recano? Perché questi ruoli sono confermati!