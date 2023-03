Uomini e donne, l’ex dama nel lusso di Dubai: “Vivo la vita che ho sempre voluto”

L’ex dama di Uomini e donne ha raccontato com’è cambiata la sua vita dopo il programma: oggi vive nel lusso di Dubai.

Da quando Uomini e donne ha esordito abbiamo avuto il piacere di seguire il percorso di molte persone diventate poi note grazie al programma. In questi ultimi anni, dopo la pandemia da Covid, Maria De Filippi ha deciso di rivoluzionare il format unendo il trono classico e quello over. Per questo, in ogni puntata, assistiamo a momenti dedicati al primo e ad altri invece in cui al centro dell’attenzione ci sono i cavalieri e le dame.

Sono tante le coppie che hanno avuto un lieto fine. A breve, per esempio, vedremo la scelta di Federico Nicotera che sulla sedia rossa ha espresso i suoi sentimenti per Carola. La puntata è stata registrata la scorsa settimana e grazie al pubblico presente possiamo sapere in anticipo cosa è accaduto. Per la scelta invece di Lavinia pare ci voglia ancora qualche giorno dato che la tronista sembra essere molto dubbiosa.

Anche nel trono over molti protagonisti sono usciti insieme. Una volta fuori dal programma l’attenzione dei fan continua ad essere sempre forte. Per questo spesso quello che dicono o mostrano anche sui social fa notizia. Un’ex dama del parterre femminile, che abbiamo ritrovato in una puntata di molte settimana fa insieme al suo compagno, ha raccontato com’è la sua vita adesso.

Uomini e donne, oggi la sua vita è nel lusso di Dubai: l’ex dama racconta cos’è successo dopo il programma

Un’amatissima ex dama di Uomini e donne, in una intervista rilasciata al magazine del programma, ha raccontato com’è la sua vita dopo la fine del suo percorso. Isabella Ricci non è tornata a casa single, ma accompagnata dall’ex cavaliere Fabio Mantovani. Oggi la sua quotidianità è diversa da qualche anno fa. Infatti dopo il programma si è trasferita a Dubai insieme al suo compagno, divenuto suo marito nel maggio del 2022.

Dopo anni e anni di lavoro adesso vive la vita che ha sempre desiderato ed è proprio quello che ha risposto alle tante critiche ricevute: “Ho lavorato tutta una vita, con l’obiettivo di essere indipendente. Ci sono sempre riuscita e vivo la vita che ho sempre voluto”, ha detto. Isabella e Fabio vivono negli Emirati Arabi sei mesi l’anno dove passano la maggior parte del tempo al mare. Infatti ha spiegato di trascorrere le giornate negli stabilimenti legati ai grandi alberghi, dove godono di ogni comfort dalla mattina fino al tramonto.

Spiega che quando c’è la pioggia si muovono in modo diverso, facendo passeggiate nelle aree commerciali dove ci sono tantissimi negozi sia di lusso sia di marchi locali. L’ex cavaliere invece ha detto che spesso vanno a cena fuori per assaggiare i piatti più particolari. Quando sono a casa invece è lui che prepara le pietanze tanto da definirsi il re della cucina: “Amo in particolare cucinare i primi piatti“. Oggi Isabella e Fabio vivono tra il lusso di Dubai e la bellezza dell’Italia, trascorrendo sei mesi l’anno in modo completamente differente.