Amici 22, il ‘gesto’ di Cricca: cos’ha fatto per Maria De Filippi

Amici 22, non tutti hanno notato il gesto di Cricca per Maria De Filippi, durante la puntata del talent di domenica.

Domenica 12 marzo 2023 è andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano di Amici, infatti da sabato 18 si apre una nuova fase, quella del Serale. In questo appuntamento tutti gli allievi hanno riconsegnato le maglie partendo così dallo stesso livello. Ci sono stati quattro step e chi riusciva ad ottenere otto aveva subito l’accesso al Serale.

Hanno votato tutti i professori e tra questi non sono mancati i confronti. In particolare tra Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi si è aperta una breve discussione. Il professore ha detto di non voler occupare tutti i posti disponibili trovandosi in disaccordo con la maestra. Alla fine le 15 maglie dorate sono state tutte consegnate ma ci sono state comunque due eliminazioni. Benedetta, allieva di Todaro, non ha avuto l’accesso ma Maria De Filippi le ha offerto un contatto nella scuola. Le ha fatto sapere che il lavoro fatto nelle ultime settimane non sarà cancellato e in questo modo Mattia potrà esibirsi in coppia.

Niveo, invece, ha abbandonato il programma dopo un percorso di circa 6 mesi. Durante le esibizioni degli allievi c’è stato un ‘gesto’ di Cricca che non tutti hanno notato. Il cantante al centro dello studio si è mostrato vicino alla conduttrice dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo: ecco cos’ha fatto.

Amici 22, il ‘gesto’ di Cricca che non tutti hanno notato: cos’ha fatto per Maria De Filippi

Durante la scorsa e ultima puntata di Amici della domenica in attesa del Serale, tutti gli allievi si sono esibiti. Soltanto dopo aver ottenuto un voto alto hanno ricevuto la maglia dorata. Cricca, l’allievo di Lorella Cuccarini, quando è arrivato al centro studio la prima volta, ha cantato il suo inedito Maledetta Felicità. Mentre stava per finire, pronunciando l’ultimo pezzo del brano, si è rivolto a Maria De Filippi e ha sorriso.

A quanto pare l’allievo ha voluto fare un ‘gesto’ speciale per la conduttrice dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo. Nell’ultima parte infatti il testo dice: “Maledetta felicità… ti ricordi di un anno fa seduti in riva al cuore così stretti in un abbraccio ma il tuo abbraccio è di chi se ne va”. Quando la canzone stava per finire, si è diretto con il viso verso di lei, guardandola. Cricca ha così voluto dedicare queste parole proprio alla padrona di casa. Molti hanno infatti pensato che l’abbia fatto per mostrarle appoggio in un momento così difficile.

La conduttrice poi lo ha ringraziato: “Ho visto ma ho fatto finta di non vedere, faccio finta ma vedo comunque”. Questa puntata è stata registrata dopo circa una settimana dalla scomparsa di Costanzo. Il rientro di Maria è stato accolto dai telespettatori con affetto e anche il pubblico presente in studio le ha dato un caloroso benvenuto. C’è stato un forte applauso, accompagnato subito dopo dalle sue parole: “Inizierei a lavorare, come mi è stato insegnato”.