Anna Pettinelli, incedibile rivelazione sulla sua vita privata: mai detto prima

Anna Pettinelli si racconta a Verissimo: la rivelazione inedita sulla sua vita privata lascia senza parole Silvia Toffanin.

È uno dei volti più amati del nostro mondo dello spettacolo e il pubblico ha imparato a conoscerla a fondo grazie alla lunga avventura ad Amici, nelle vesti di insegnante di canto. Ci sono tante cose di Anna Pettinelli che però non tutti conoscono e alcune di queste sono state svelate proprio nei giorni scorsi nello studio di Verissimo.

Ospite di Silvia Toffanin nella puntata trasmessa domenica 12 marzo 2022, la conduttrice radiofonica si è raccontata a cuore aperto, rivelando aspetti inediti nella sua vita professionale e privata. Dagli inizi della sua fortunata carriera al rapporto speciale col suo papà, fino al legame indissolubile con la figlia Carolina. Nel corso della chiacchierata, però, la Pettinelli ha parlato anche della sua situazione sentimentale, svelando particolari assolutamente inediti. E non solo sulla rottura con Stefano Macchi: la Pettinelli ha svelato un segreto che ha sbalordito anche la Toffanin.

Verissimo, clamorosa rivelazione di Anna Pettinelli: Toffanin incredula

Senza filtri e senza mezzi termini, anche nell’ultima puntata di Verissimo Anna Pettinelli ha confermato il suo essere sempre schietta, senza pelli sulla lingua. L’ex prof di Amici ha parlato anche della fine della sua relazione con Stefano Macchi, durata otto anni. “Le storie d’amore finiscono, ti trovi a crescere in una maniera, a frequentare una persona e poi ti volti e vedi che non sei più allineato, non è più la persona che pensavi fosse”, ha dichiarato Anna, definendosi delusa. Ma non è finita qui…

Come suo solito, Silvia Toffanin ha indagato sulla vita sentimentale dell’ospite, scoprendo qualcosa di cui in pochi erano a conoscenza. “Sto scoprendo dei segreti pazzeschi oggi!”, ha esclamato la conduttrice quando Anna ha rivelato di essere stata sposata. “Mi sono sposata a 26 anni e separata in due mesi, sposata in due mesi e separata in sei. Siamo andati insieme dallo stesso avvocato a dire scusi abbiamo sbagliato come possiamo rimediare che questa cosa non funziona. Cosi con unico avvocato abbiamo fatto divorzio e separazione”. Un retroscena che non tutti conoscevano sulla Pettinelli, ma cosa sappiamo della sua attuale vita amorosa?

Dopo la fine della storia con Stefano Macchi, attualmente impegnato con Elisa D’Ospina (in dolce attesa), Anna ha voltato pagina ma preferisce andarci coi piedi di piombo. “Mi sto frequentando con una persona, è presto per parlare di fidanzamenti o di amore ma mi vedo con una persona”. La Pettinelli non nasconde la sua paura di trovarsi in situazioni che la potrebbero far soffrire: “Calma, piedi di piombo, proprio con grandissima calma”, ha dichiarato.