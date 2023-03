Ex Amici, l’annuncio più dolce: arrivano gli auguri di tutti

Ex Amici, dopo l’annuncio le parole d’affetto e la gioia non si contengono, ecco quanto accaduto dalla comunicazione della notizia!

I fan del talent più famoso di sempre non si contengono dalla gioia: Ex Amici fa il dolce annuncio. Si tratta di una notizia bomba che nessuno si sarebbe mai aspettato. La ragione? Nonostante sia un personaggio molto famoso e che ha ottenuto un grande successo per la sua bravura e sensibilità, preferisce stare un po’ in disparte, o meglio, non troppo al centro dell’attenzione di gossip e media. Frutto di un atteggiamento dedito all’arte e alla sua più grande passione, la musica. Così, le parole di felicità non si contengono.

Quanti personaggi ormai famosissimi sono passati dal talent più famoso di Canale 5? Amici di Maria De Filippi è una garanzia di arte, spettacolo ed intrattenimento, non ci sono dubbi. L’ex protagonista del format al centro della news del giorno, è un volto che ha lottato tanto per ottenere il successo. Dopo esser diventato un cantante affermato, è riuscito anche a consolidare altri progetti. Tra tutti, forse l’ultimo raggiunto è quello che lo mette più in difficoltà, ma dietro le preoccupazioni c’è tanta dolcezza. Le sue parole incantano come sempre i fan, e la notizia ha riunito non solo i followers, ma anche qualche altro personaggio di spicco, ecco di chi si tratta.

Ex Amici, la dolcezza del gesto sconvolge i fan

La platea di Instagram si riunisce attorno al dolce gesto del neo-papà: annuncio nascita! Si tratta di quel cantautore che è noto per aver partecipato ad Amici, ma anche per un atto di galanteria che gli è costato un po’ nella carriera. Ai tempi, durante le fasi del serale, il quale sta per iniziare, aveva permesso alla sua fidanzata storica, Elena D’Amario, oggi ballerina professionista affermata, di proseguire nel talent al posto suo, evitandole l’eliminazione. Sembra abbastanza chiaro che stiamo parlando di Enrico Nigiotti!

La notizia è comunicata dallo stesso artista nel suo profilo ufficiale, la fidanzata Giulia Diana ha dato alla luce due bebè. I due gemelli si chiama Duccio e Maso. Anche la compagna è un’artista, è una insegnante di danza livornese nella scuola di danza Laboratorio di Danza e Movimento. Stanno insieme da 5 anni, e sono entrambi alle prime armi! Le parole del cantante sono condivise con grande gioia, soprattutto perché ha ricevuto auguri e parole d’affetto praticamente da chiunque, alcuni infatti sono inaspettati. Ecco la dichiarazione dell’artista.

“Benvenuti nel chiasso del mondo bimbettini miei. Vi auguro di saper difendere la voglia e la capacità di straripare e di non smettere mai di dare da mangiare alla vostra fantasia.

Crescete liberi e sensibili . . .Io sarò sempre qua, con questi occhi lucidi e innamorati.

Siete il giorno più bello della mia vita … Per tutta la vita. Il vostro babbo”

Una dichiarazione dolce alla quale sono seguiti gli auguri di Mara Venier, Emma Marrone, Stefano De Martino, Rudy Zerbi, Laura Pausini, Elisa D’Ospina, Matilde Ghioli, Alberto Urso, Ghemon e persino Betty Soldati, la capo ufficio stampa di Maria De Filippi. Insomma, tra ex Amici e personaggi dello spettacolo, tutti hanno colto l’occasione per condividere un messaggio di gioia!