Harry e Meghan Markle, purtroppo è successo: brutto momento per loro

Sembrava impossibile, ma anche per Harry e Meghan è arrivato il momento di fare i conti con la realtà. Non c’è più niente da fare ormai, i Sussex non possono più tornare indietro.

L’8 gennaio del 2020, a pochissime settimane dall’arrivo della pandemia anche in Italia, il mondo restava sconvolto a causa di una decisione incredibile: Harry e Meghan, rispettivamente Duca e Duchessa di Sussex, annunciavano tramite Instagram di voler lasciare la Royal Family britannica e di voler abbandonare la Gran Bretagna. La notizia è stata devastante per tutti coloro che seguono le vicende della monarchia inglese.

La coppia ha passato un breve periodo in Canada, poi si è trasferita negli Stati Uniti d’America per poter proteggere al meglio la propria privacy. Oggi i due vivono in California, precisamente nella Contea di Santa Barbara. La loro villa si trova nella lussuosa zona di Montecito ed ha un valore di circa 14 milioni di dollari. A proposito di soldi, sai quanto hanno speso Harry e Meghan da quando hanno abbandonato la Royal Family? Le cifre sono davvero sorprendenti, non crederai ai tuoi occhi, eppure è tutto vero!

Harry e Meghan: ecco quanto hanno speso dopo la ‘Megxit’

Con il termine ‘Megxit’ s’intende l’addio di Harry e Meghan alla capitale inglese. Il riferimento è all’ex attrice statunitense perché è ritenuta la vera colpevole dell’accaduto da parte dell’opinione pubblica londinese. Secondo quanto riportato dal sito news.au.com, il divorzio dalla Royal Family sarebbe costato circa 17,5 milioni di sterline, ovvero 20 milioni di euro. Una cifra enorme, se consideriamo che i Sussex sono negli Stati Uniti da appena tre anni.

Una grossa cifra è stata spesa per l’acquisto della casa, dal valore di circa 14 milioni di dollari. La casa è enorme, ha nove camere da letto, sedici bagni e tantissimi comfort, come ad esempio due saune ed una sala da tè giapponese. Harry e Meghan hanno dovuto affrontare anche la ristrutturazione di Frogmore Cottage, in passato a carico dei contribuenti ed oggi totalmente sulle spalle dell’ex protagonista di Suits e suo marito. Parliamo di una cifra che si aggira intorno ai tre milioni di sterline.

I Duchi di Sussex possono contare sui contratti multimilionari firmati con Netflix e Spotify, rispettivamente da 90 e 20 milioni di euro, ma il Principe Harry sta incassando cifre da capogiro grazie alla pubblicazione del suo libro, Spare, nel quale racconta diversi aneddoti legati alla sua vita nella Royal Family. Sempre secondo il sito australiano, Harry avrebbe firmato un contratto con la casa editrice da 34 milioni di euro. Nonostante i podcast di Meghan non siano andati benissimo, attualmente tutti i contratti sono ancora esistenti ed in futuro arriveranno sicuramente delle novità.