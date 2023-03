Alfonso Signorini, come fa a tenersi in forma e tutte le sue sane abitudini

Hai notato quanto è in forma Alfonso Signorini? Il conduttore televisivo ha dei segreti per restare sempre giovane. Ecco quali sono le sue abitudini, alle quali non rinuncia mai.

Alfonso Signorini è uno dei personaggi più amati e seguiti della televisione italiana. Giornalista, nato a Milano il 7 aprile del 1964, è il direttore della rivista Chi dal 2006. Negli ultimi anni ha acquisito una grande popolarità grazie alla conduzione del Grande Fratello Vip. Le sue edizioni sono state molto seguite, tanto da costringere Mediaset a richiamarlo dopo il suo iniziale addio al programma, avvenuto nel 2018.

Nonostante abbia quasi sessanta anni, Signorini è molto attivo dal punto di vista lavorativo. Il reality show che conduce ha una durata molto lunga, poi si occupa ogni giorno della redazione di Chi e pubblica in continuazione foto sui social, nelle quali mette in mostra un fisico invidiabile. Ma come fa Alfonso Signorini a restare sempre così giovane? Sembra che abbia dei segreti e che li abbia confessati durante una recente intervista. Ecco i passaggi più interessanti.

Alfonso Signorini: “Dopo poco per svegliarmi pieno di energie”

Alfonso Signorini ha rilasciato una lunga intervista a TV Sorrisi e Canzoni, nel corso della quale ha raccontato gli ultimi anni di carriera e il segreto della sua eterna giovinezza. Come fa a fare tutto? Sembra che abbia tre ingredienti fondamentali, ai quali non ha nessuna intenzione di rinunciare: la salute, la curiosità e il sonno. Alfonso ha ammesso di dormire appena quattro ore a notte, ma di svegliarsi sempre con una grande energia.

“Ho un’agenda mentale, infatti combino disastri. La mia segretaria è una santa”, ha detto il giornalista, che poi ha parlato anche della sua esperienza da direttore della rivista Chi: “I miei giornalisti devono cercare le notizie da soli, non li favorisco in alcun modo”. Alfonso Signorini organizza almeno quattro riunioni al giorno con gli autori del Grande Fratello Vip: “Lunedì chiudo il giornale entro le venti, mezz’ora dopo faccio il punto a Cinecittà con gli autori e poi vado in diretta”.

Prima di andare in diretta, il conduttore del reality show più famoso d’Italia mangia due cosce di pollo e un contorno di verdure. Non ha smesso di vivere a Milano, nonostante il programma venga girato a Roma. Signorini prende il treno il lunedì, torna a casa all’alba del giorno successivo: “Devo tornare dal mio fatto, Teo. Se sto via troppo a lungo, lui mi ignora per vendicarsi”. Tra le tante abitudini del giornalista c’è anche quella del pianoforte. Studia due ore al giorno, dal lunedì al sabato, con un maestro. Pare che suoni anche in camerino prima di andare in diretta.