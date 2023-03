Enrico Papi: chi è la (bellissima) figlia e cosa fa nella vita

Hai mai visto la figlia di Enrico Papi? Si tratta di una ragazza molto bella, attiva sui social network. Ecco cosa fa nella vita la figlia del conduttore televisivo romano.

Enrico Papi è un conduttore televisivo nato a Roma il 3 giugno del 1965. Il presentatore è noto soprattutto per una trasmissione intitolata Sarabanda, in onda sulle reti Mediaset tra il 1997 ed il 2004, anche se successivamente ci sono state alcune edizioni speciali. Questo programma era pensato per gli appassionati di musica, i quali dovevano indovinare una canzone anche con una sola nota per vincere un ricco montepremi.

Un altro programma portato al successo da Papi è La Pupa e il Secchione, che ha presentato nel 2006 e nel 2010. In questo caso, la produzione provava a far convivere degli studiosi con alcune modelle, scatenando gelosie e scene divertenti, sistematicamente sottolineate ed esaltate proprio da Enrico. Della sua vita privata non si sa molto, ma hai visto sua figlia? È molto bella ed è particolarmente attiva sui social network. Ecco cosa sappiamo di lei e della sua vita.

Rebecca Papi: ecco chi è la figlia di Enrico Papi

La figlia di Enrico Papi si chiama Rebecca ed è nata il 19 maggio del 2000, presumibilmente a Roma. La ragazza è davvero molto bella e pubblica spesso delle foto su Instagram. Su questo social network, Rebecca vanta circa tremila follower, nonostante non faccia parte del mondo dello spettacolo come suo padre. Guardando le sue foto, sembra proprio che la giovane donna ami il mare, visto che pubblica spesso delle foto in vacanza in località balneari.

Rebecca è fidanzata con Izzy Goihman, un ragazzo di origini israeliane, con il quale ha trascorso le ultime vacanze estive in Grecia. Molti utenti del web prendono in giro Enrico Papi, dicendogli che sua figlia non gli somiglia molto, evidenziando la sua bellezza. In realtà, guardando con attenzioni alcune foto, una piccola somiglianza c’è, anche se non è così evidente come si possa pensare.

Rebecca non vive a Roma con i suoi genitori, studia negli Stati Uniti d’America, ma non si sa in quale università. Non è un caso che la ragazza abbia scelto proprio questo paese per studiare, Enrico Papi si trasferì a Miami quando ebbe un lungo periodo di inattività televisiva, quindi sua figlia è cresciuta lì e parla perfettamente l’inglese. Al momento non è noto se la giovane donna abbia un lavoro, ma è possibile che si stia concentrando soprattutto sugli studi in questo momento.