Lino Banfi, la promessa mantenuta per sua moglie: momento di grande commozione

Lino Banfi ha raccontato di una promessa mantenuta in onore di sua moglie, recentemente scomparsa. È stato un momento di forte commozione per tutti i presenti in studio, ecco cosa è successo.

Lino Banfi ha da poco perso sua moglie Lucia, scomparsa all’età di 85 anni dopo una lunga malattia. La coppia era molto unita, come ha spesso ricordato l’attore pugliese nel corso di diverse interviste rilasciate negli ultimi anni. Nonostante non facesse parte del mondo dello spettacolo, la signora Banfi ha accettato in più di un’occasione di apparire in video, dimostrando di essere molto affiatata con suo marito.

I due si sono amati per tutta la vita e si sono sposati quando avevano 26 anni, dopo dieci anni di fidanzamento. Dal loro amore sono nati due figli: Rosanna, anche lei attrice e recentemente concorrente a Ballando con le Stelle, e Walter, regista e produttore cinematografico. Pasquale Zagaria (questo è il vero nome dell’ex interprete di Nonno Libero) è stato ospite in una trasmissione televisiva ed ha raccontato la sua lunga storia d’amore con Lucia, soffermandosi soprattutto su una promessa che ha dovuto mantenere.

Tutti i presenti erano evidentemente commossi, compreso lo stesso Banfi. Ecco cosa è successo in diretta televisiva e qual è la promessa che Lino ha mantenuto a sua moglie.

Lino Banfi ha mantenuto la promessa: “Se riusciamo ad arrivare vecchi insieme…”

Lino Banfi è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, in compagnia di sua figlia Rosanna. I due hanno raccontato diversi aneddoti legati a Lucia, la moglie di Lino, scomparsa alcuni giorni fa all’età di 85 anni. Banfi ha ricordato il giorno del loro matrimonio, avvenuto nel lontano 1962 in una sagrestia e all’alba. Erano scappati per potersi sposare e lo fecero da soli, senza nemmeno festeggiare il lieto evento.

Lino fece una promessa a sua moglie: “Se riusciamo ad arrivare vecchi insieme, alle nozze d’oro farò una festa in grande”, ed è stato proprio così. In occasione delle nozze d’oro, Lino e Lucia hanno festeggiato invitando tutti i loro amici e tantissime persone dello spettacolo, prendendosi una rivincita con il destino a distanza di mezzo secolo. Mentre l’attore pugliese raccontava questo episodio, la conduttrice e tutti i presenti erano evidentemente commossi, compresa Rosanna Banfi, che è rimasta accanto al padre durante tutto il tempo.

Mara Venier ha mostrato alcune foto e video di quel giorno. Banfi ha chiuso l’intervento riassumendo il suo rapporto con Lucia in una frase molto significativa: “È stato un bell’incontro”. Lino Banfi si è presentato con una giacca che piaceva a sua moglie, scomparsa dopo aver sofferto a lungo di Alzheimer. Pare che la donna facesse fatica a riconoscere la propria casa negli ultimi giorni di vita.