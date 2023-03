Loredana Lecciso, chi è la sua prima figlia (bellissima) molto simile a lei

Hai mai visto la prima figlia di Loredana Lecciso? Somiglia molto a sua madre ed è davvero una bellissima ragazza. Ecco alcuni scatti che riguardano la giovane donna.

Loredana Lecciso è una giornalista pubblicista che è diventata molto famosa quando ha iniziato a frequentare il cantante pugliese Al Bano. La loro relazione è stata molto turbolenta e, soprattutto, sotto le luci dei riflettori, soprattutto nei primi anni 2000. Loredana e Albano Carrisi hanno avuto due figli: Yasmine, nata nel 2001, e Albano junior, detto Bido, nato nel 2002.

L’ex showgirl, che ha partecipato a diverse trasmissioni televisive alcuni anni fa, ha avuto un altro matrimonio prima di quello con il cantante. Il suo primo marito si chiama Fabio Cazzato e i due sono stati sposati dal 1993 al 1996. Da questa relazione è nata Brigitta Cazzato, la prima figlia di Loredana Lecciso. La ragazza assomiglia molto a sua madre e sui social network mette in mostra quotidianamente una bellezza invidiabile. Ecco alcuni scatti di Brigitta e tutte le informazioni che abbiamo su di lei.

Brigitta, ecco chi è la prima figlia di Loredana Lecciso

Brigitta Cazzato è la prima figlia di Loredana Lecciso, nata dal matrimonio con il suo primo marito, Fabio Cazzato. Non conosciamo la sua età esatta, ma dovrebbe essere nata tra il 1993 ed il 1997, quindi dovrebbe avere al massimo trent’anni. Suo padre è l’editore di Canale 8, ma Al Bano è stato una sorta di padre adottivo per lei, tanto da iscriverla nello stesso liceo frequentato da Cristel e Romina Carrisi, le figlie che il cantante ha avuto con Romina Power.

Sembra che il rapporto con i suoi fratelli sia molto forte. Oggi Brigitta vive a Milano, ma non sappiamo con esattezza quale sia il suo lavoro. Sappiamo che è stata spesso in Africa, probabilmente per occuparsi di alcune iniziative umanitarie legate al brand Me and Roho. Inoltre, potrebbe essere sposata, avendo ricevuto una proposta di matrimonio da Tan Gobi nel 2021, quando si trovavano in Kenya in occasione di una vacanza. Su Instagram non ci sono, però, foto di un matrimonio.

La giovane donna assomiglia molto a sua madre e ha pubblicato spesso alcuni scatti con lei. Molti hanno pensato di rivedere Loredana Lecciso all’inizio della sua carriera televisiva, sua figlia è davvero identica a lei. Le due donne sono molto belle e hanno alcuni tratti somatici praticamente identici, sarebbe impossibile non comprendere il loro grado di parentela. Gli account ufficiali di entrambe sono pieni di foto insieme, segno evidente che Loredana e Brigitta siano molto legate.