Isola dei Famosi, chi è la sorella di Asia Argento e perché ha paura per la sua partecipazione al reality

Sai chi è la sorella di Asia Argento? C’è grande curiosità per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ma c’è anche qualche timore, ecco perché. Il 17 aprile si comincia.

Tra qualche settimane andrà in onda una nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Anche quest’anno assisteremo alle avventure dei naufraghi, alle prese con giochi, prove di sopravvivenza, convivenze forzate e giudizio del pubblico. Alla conduzione ci sarà ancora Ilary Blasi, che proprio in questi giorni ha respinto al mittente le critiche sulla formazione del cast, secondo alcuni privo di veri vip.

Alvin sarà ancora l’inviato nell’isola e tra i concorrenti spiccano alcune presenze che sicuramente attireranno l’attenzione del pubblico: la prima è quella di Cristina Scuccia, che da poco ha abbandonato gli abiti della suora per dedicarsi al mondo dello spettacolo; l’altra presenza che sicuramente farà discutere è quella di Fiore Argento, figlia di Dario e sorella maggiore di Asia. Dopo anni di avances, finalmente la produzione è riuscita a convincerla a partecipare al programma.

La sua presenza sta già facendo discutere, ci sono dei timori su quello che potrà accadere sull’isola e pare che sua sorella Asia non abbia gradito che il suo nome fosse nell’elenco dei partecipanti al reality show.

Fiore, ecco chi è la sorella di Asia Argento che parteciperà all’Isola dei Famosi

Ormai ci siamo quasi, il 17 aprile partirà la diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi e la presenza di Fiore Argento sta già scatenando delle polemiche. La sorella maggiore di Asia farà parte del cast, ma sembra che quest’ultima non abbia particolarmente gradito la sua scelta. Asia è stata corteggiata a lungo dalla produzione del programma in questi anni ed ha sempre rifiutato, nonostante le venissero offerte cifre da capogiro per passare qualche settimana su un’isola deserta.

Secondo quanto riportato dal rotocalco Oggi, sembra che Asia Argento tema che sua sorella possa raccontare delle vicende private relative alla famiglia, probabilmente per ingenuità. Secondo Alberto Dandolo, autore dell’articolo, tra le due sorelle ci sarebbe “maretta”, ma anche dei segreti da tenere fedelmente custoditi. Non si sa esattamente a cosa si riferisca e non sappiamo se si tratta di episodi legati ad Asia, a Fiore o a entrambe le sorelle.

Fiore è nata nel 1970 ed è la sorellastra di Asia, essendo nata dal primo matrimonio di Dario Argento con Marisa Casale. Ha debuttato a 15 anni nel film Phenomena, diretto da suo padre. Dopo aver studiato presso il Fashion Institute of Technology, ha iniziato a lavorare come imprenditrice nel campo della moda. Negli ultimi anni è stata lontana dalle luci dei riflettori, ma la sua partecipazione al reality show di Mediaset potrebbe rilanciarla e regalarle un po’ di notorietà in più.