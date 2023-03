Ex volto di Uomini e Donne incontra Can Yaman e spiega come si è comportato

Can Yaman, il retroscena sull’incontro con l’ex protagonista di Uomini e Donne: il racconto sui social.

Il pubblico italiano lo ha conosciuto in giacca e cravatta, quando ha prestato il volto a Ferit Aslan nella serie Bittersweet, ma poco dopo ha ammirato ed apprezzato la sua versione ‘wild’ in Daydreamer. La cosa certa è che Can Yaman fa letteralmente impazzire i telespettatori italiani, qualsiasi sia il ruolo che interpreta.

Divenuto noto proprio grazie alle serie tv turche ( approdate su Canale 5), oggi l’attore è un volto amatissimo del nostro mondo dello spettacolo, in cui è apparso molto spesso anche come ospite in diverse trasmissioni tv. L’ultimo impegno, al fianco di Francesca Chillemi in Viola come il mare, ha rappresentato la conferma del suo straordinario talento: il 33 enne ha recitato in italiano, senza aver bisogno di essere doppiato. Ma cosa sappiamo del Can Yaman lontano dalle telecamere? A rivelarci qualcosa di più, a sorpresa, è stato un ex volto di Uomini e Donne che lo ha incontrato. Ecco cosa è successo.

L’ex volto di Uomini e Donne sull’incontro con Can Yaman: “Devo dire che…”

Nonostante la sua enorme popolarità, Can Yaman è estremamente riservato su quanto accade lontano dalle luci dai riflettori. Anche sui suoi canale social, la star turca si limita a condividere backstage e sprazzi dei suoi impegni lavorativi, lasciando trapelare molto poco del suo privato. Nelle ultime ore, però, l’attore turco ha incontrato un volto noto della nostra televisione, che non ha potuto non raccontare cosa è successo. I due si sono conosciuti per caso in un locale e l’esperienza dell’ex volto di Uomini e Donne si è rivelata più che positiva.

Si tratta di Sammy Hassan, che gli appassionati del dating show di Canale 5 non potranno non ricordare. È stato il corteggiatore scelto da Giovanna Abate nel 2020, ma la loro relazione ha avuto vita breve al termine dell’avventura nel programma. Ancora impegnato come vocalist nelle discoteche, Sammy ha avuto modo di incontrare Can Yaman proprio nel corso di una serata al Fellini a Pogliano Milanese, come dimostrano i diversi scatti condivisi su Instagram.

Nel post, l’ex corteggiatore ci ha tenuto a sottolineare alcuni dettagli dell’incontro con la star turca, sottolineandone la sua grande disponibilità. “È stato un piacere conoscere Can Yaman e devo dire che è stato davvero alla mano e super disponibile, per non parlare del calore e dell’affetto dei suoi numerosissimi fan club che mi stanno inondando di messaggi”, è quanto si legge nella didascalia al post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ⭕ Sammy Hassan (@sammythevoice85)

Un post che, come sottolineato dallo stesso ex corteggiatore, è stato invaso dai likes e i commenti dei fan, compresi quelli di Can Yaman. In tantissimi hanno voluto fare i complimenti al vocalist per aver reso la serata in discoteca piacevole e super divertente. Una testimonianza che ha fatto gioire la schiera di fan dell’attore turco, che, come si può vedere, è sempre pronta a supportarlo.