Perché Belen Rodriguez non era presente a Le Iene

Belen Rodriguez assente a Le Iene, la conduttrice preoccupa i fan: come mai non era presente in puntata? Spiegato il motivo

Nell’ultima puntata de Le Iene andata in onda Martedì 14 Marzo l’assenza di Belen Rodriguez negli studi Mediaset non è di certo passata inosservata. La conduttrice, come molti hanno potuto vedere non è mai apparsa durante la puntata. Siamo stati in tanti a domandarci come mai la Rodriguez non fosse in studio a condurre Le Iene.

Come abbiamo potuto notare, è da qualche tempo che la conduttrice si ritrova da sola a condurre Le Iene. Il conduttore Teo Mammucari ha mollato le redini della conduzione. Le motivazioni legate a questa uscita di scena non sono state rese note. Si era parlato di un possibile litigio con Davide Parenti, tuttavia spiegazioni al riguardo non sono giunte.

Allo stesso modo, il fatto di non vedere Belen in studio ha portato i fan a domandarsi che cosa fosse successo. Ad insospettire i fan è stata anche la strana assenza dai social da parte di Belen. Solitamente, nelle ore che precedono la puntata del Martedì la conduttrice condivide delle Instagram Stories nelle quali mostra dei piccoli dettagli del dietro le quinte, così da creare un po’ di curiosità. Ebbene, nelle precedenti ore Belen Rodriguez si è detta assente anche dai social. Ma perché?

Belen Rodriguez assente a Le Iene: chi ha preso il posto della conduttrice

Belen Rodriguez non ha condotto la puntata de Le Iene andata in onda ieri sera. Le motivazioni della sua assenza però sono diverse da quelle che hanno portato Teo Mammucari lontano da Le Iene. Il motivo della sua assenza è stato presto spiegato ed abbiamo tutti potuto tirare un sospiro di sollievo. A prendere in mano le redini della conduzione è stato l’attore Claudio Santamaria che dai primissimi minuti della puntata ha chiarito come mai Belen non fosse in studio.

“I più attenti avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è. Belen Rodriguez non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio“: ha spiegato l’attore negli studi Mediaset. Insomma, quella di Belen Rodriguez da Le Iene è un’assenza temporanea dettata da un brevissimo periodo di convalescenza. Rivedremo pertanto la bella argentina nuovamente al timone della conduzione de Le Iene nelle prossime puntate.