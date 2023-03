Uomini e Donne, la decisione di Desdemona dopo la puntata: ha pubblicato tutto

Uomini e Donne, nuovo colpo di scena: Desdemona Balzano cambia le carte in tavola con una decisione irreversibile, nessuno se lo aspettava.

Il dating show più longevo e famoso di sempre è al centro di una diatriba che inaspettatamente sta tenendo incollato il pubblico alla vicenda per molto più tempo del previsto. Uomini e Donne è il format di spicco della fascia pomeridiana di Canale 5. A seguito di una breve interruzione a causa della morte del marito di Maria De Filippi, il giornalista Maurizio Costanzo, non sembrano essere finiti i colpi di scena. Anzi dal momento in cui la conduttrice ritorna in studio, la situazione si fa più complessa ed accesa. Desdemona Balzano agisce e lascia tutti di stucco. Pubblica la sua verità e non solo, ecco quanto accaduto.

E’ doveroso fare un passo indietro per rievocare i fatti della vicenda. Desdemona Balzano nei panni di corteggiatrice, durante la puntata del 15 marzo stava raccontando la felicità provata durante l’esterna con Ivan, cavaliere. Non si sarebbe mai aspettata che dal resoconto dell’appuntamento-gate si sarebbe scatenato il putiferio. Il racconto idilliaco viene placato dall’intenzione di Armando Incarnato di smascherare le bugie perpetrate dalla donna. L’uomo condivide gli audio nei quali lei parlerebbe di strategie insieme alla sua manager esterna per rimanere il più possibile all’interno del programma.

Maria De Filippi venuta a conoscenza di questo terribile inganno, la caccia dallo studio in diretta. La conduttrice è infuriata, perché non sarebbe la prima volta che qualcuno prova a fare una strategia del genere per ottenere notorietà. Molti ricordano il caso di Sara Affi Fella che finse tutto dato che era anche fidanzata. Dato il clamore mediatico, Desdemona non è rimasta con le mani in mano. Usa armi pesanti per difendersi, ecco cos’è accaduto.

Uomini e Donne, Desdemona usa armi pesanti: gesto inaspettato, cambia tutto!

Instagram Docet, le stories sganciano la bomba. La fonte che riporta tutto è la diretta interessata. Desdemona Balzano è una donna matura con un vissuto importante alle spalle. Un matrimonio finito male unito all’avanzare delle paure che vieterebbero ad una 50enne di innamorarsi ancora. Con la sua presenza nel programma, avrebbe voluto trasmettere questo messaggio. Ma l’azione di Armando Incarnato ha rovinato tutto. Anche perché confessa nel suo profilo IG mediante delle Stories che le sue parole sono state travisate e decontestualizzate.

Soprattutto afferma di aver chiamato i legali per querelare Armando Incarnato, Gianni Sperti e Alessandro Schiavone, trio che ha compiuto il gesto nei suoi confronti. La donna ribadisce che nessuno ha l’autorizzazione per registrare le sue telefonate senza alcun permesso dalla diretta interessata. Il fatto di essere un personaggio televisivo non è nemmeno una buona ragione per condividere e snaturare il significato di dichiarazioni fatte in totale privacy. Ecco le sue parole, pubblica tutto, non lascia alcun dubbio all’esito del suo gesto.

“La scelta di lavorare nel mondo dello spettacolo non trasforma noi donne in oggetti, siamo persone e andiamo trattate come tali. La nostra privacy deve essere rispettata. Per tali ragioni ho conferito mandato al mio legale di depositare querela nei confronti dei soggetti resisi responsabili dell’illegittima registrazione delle mie telefonate e della loro successiva diffusione, comportamento non solo illegittimo e discutibile, ma illegale e penalmente sanzionato.”

Come se non bastasse, allega anche la nota ufficiale che conferma le sue azioni. Lascia presagire che la questione andrà ulteriormente avanti. Una donna che fa tv non può essere ancora nel 2023 vittima di questi gesti infamanti. Possiamo confermare che Instagram Docet, le stories continuano.

“La sottoscritta Bolzano Desdemona ha dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Gianni Sperti, Alessandro Schiavone e Armando Incarnato per il materiale diffuso non autorizzato e informazioni falsificate e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti in merito alla puntata registrata il 7 marzo 2023 ed emessa in onda in data odierna.”