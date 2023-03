Gf Vip, Edoardo Donnamaria parla di Antonella Fiordelisi: quali sono i ‘progetti’ per il futuro

GF Vip, Edoardo Donnamaria e il futuro con Antonella Fiordelisi: le parole dell’ex concorrente non passano inosservate.

Sognavano di arrivare insieme in finale e concludere l’esperienza del GF Vip mano nella mano, ma la squalifica improvvisa di Edoardo non lo ha reso possibile. Nonostante il finale amaro, però, quelli trascorso nella casa più spata della tv saranno giorni che i ‘Donnalisi’ non dimenticheranno mai. Nel bene e nel male, Edoardo Donnamaria ed Antonella Fiordelisi sono stati tra i protagonisti assoluti della sesta edizione del reality show.

Nonostante i tantissimi alti e bassi che hanno caratterizzato la loro relazione, i due gieffini hanno trovato sempre il modo per riavvicinarsi e, al momento dei saluti, si sono promessi di ritrovarsi fuori. Dove, finalmente, potranno viversi il loro sentimento lontano dalle telecamere, da amici poco favorevoli alla relazione e da Antonino Spinalbese, spesso la “causa” dei loro litigi. Non potendo presenziare in studio per via della squalifica, Edoardo ha fatto sentire la sua presenza alla sua metà attraverso modi alternativi: prima le urla col megafono, poi il video messaggio, infine i fuochi d’artificio per il suo compleanno. Ma quali sono le sue reali intenzioni con Antonella in ottica futura? Ecco cosa ha rivelato.

GF Vip, Edoardo Donnamaria su Antonella Fiordelisi: “Sarà necessario tanto lavoro”

Dopo alcuni giorni lontano da tutto e tutti per riprendersi sa tutto ciò che è accaduto, Edoardo Donnamaria è tornato attivo sui social. Lo ha fatto con un post condiviso su Instagram, in cui ha fatto un vero e proprio bilancio della sua esperienza all’interno della casa. Un’esperienza senza dubbio segnata dalla storia d’amore nata con l’influencer salernitana Antonella Fiordelisi.

Nella didascalia al post (in cui ha allegato uno scatto che lo ritrae in casa con un megafono), Edoardo non ha potuto non citare la donna che lo ha fatto innamorare, sin dalle prime settimane del reality. Il volto di Forum riconosce di aver fatto un grande lavoro su stesso ma anche sul rapporto con gli altri, in particolare quello con Antonella, “con la quale è nato un sentimento enorme, prima per me che per lei, e con la quale sarà necessario ancora tanto lavoro affinché tutto possa andare nel verso giusto, cosa che ovviamente auspico con tutto il cuore”.

Nessun dubbio, insomma, per Edoardo. Nonostante ritenga che ci siano ancora alcuni aspetti della relazione da limare, Donnamaria non aspetta altro che ricongiungersi alla sua Antonella. E, stando a quanto anticipato da quest’ultima nella casa, la grande reunion potrebbe tenersi proprio a Roma. Nel corso dell’ultima puntata dello show, la schermitrice ha ammesso di essere disposta a trasferirsi nella Capitale qualora Edoardo non potesse raggiungerla a Milano. Dopo sei mesi di convivenza forzata 24 ore su 24 i Donnalisi non hanno dubbi: vogliono continuare a vivere insieme. E voi, credete in questa coppia?