Daniele Dal Moro, colpo di scena: cosa ha fatto per Oriana fuori dalla casa

Squalificato dal GF Vip, Daniele Dal Moro spiazza tutti con un gesto che non passa inosservato: c’entra Oriana Marzoli.

“Il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti e irrispettosi, infrangendo il regolamento”. Queste le motivazioni che hanno spinto il Grande Fratello a prendere il più duro dei provvedimenti nei confronti di Daniele Dal Moro. Come accaduto per Edoardo Donnamaria qualche giorno fa, anche l’imprenditore veneto è stato squalificato dal gioco, a soli quindici giorni dal gran finale.

Un duro colpo per il concorrente, ma soprattutto inaspettato: Daniele ha dovuto abbandonare la casa improvvisamente, durante il giorno, senza poter salutare neanche i suoi compagni. Compresa Oriana Marzoli, l’influencer venezuelana con cui ha iniziato una conoscenza all’interno della casa. Sin dalla notizia dell’uscita di Daniele, Oriana è di cattivo umore, spesso in lacrime, desiderosa di parlare con l’ex coinquilino. Che, nel frattempo, ha rotto il silenzio sui social, lanciando più di una frecciatina al programma, senza mezzi termini. Ma non solo: l’ex gieffino ha fatto qualcosa anche per Oriana.

GF Vip, colpo di scena tra Daniele Dal Moro e Oriana: quello che nessuno si aspettava

L’amore tra gli Oriele sboccerà fuori dalla casa del GF Vip? Il rapporto tra Daniele e Oriana Marzoli, in casa, è stato tutt’altro che privo di turbolenze. La poca fiducia che lui nutre nei confronti di lei ha rappresentato un grosso ostacolo per la nascita di una coppia che, anche se di fatto non è ufficiale, fa impazzire il pubblico. A poco a poco, però, Oriana ha saputo toccare i punti giusti, facendo sciogliere sempre di più il cuore di Daniele. La frequentazione tra i due proseguirà a telecamere spente? I primi movimenti social di Dal Moro facevano pensare al peggio, ma ecco il colpo di scena.

Appena uscito dalla casa, Daniele ha condiviso diversi post sui social, nei quali ha espresso chiaramente il suo pensiero. L’ex concorrente ritiene ingiusta la sua squalifica poiché dichiara di aver semplicemente scherzato con Oriana, senza mai esagerare. A proposito della venezuelana, però, in un primo momento Daniele non si era espresso. Al contrario, i fan più attenti hanno notato che il gieffino non ha seguito la Marzoli su Instagram. Brutto segnale? Niente affatto.

Nelle scorse ore, Daniele ha condiviso la più dolce delle dediche per la sua “Bebé”, rendendo pubblica la lettera che Oriana gli ha fatto recapitare. Una lettera dolcissima, attraverso cui la finalista del GF Vip esprime tutta la sua tristezza per l’abbandono del concorrente. Con sincerità e dolcezza, la concorrente si dichiara a Daniele, confermando il suo interesse e invitandolo ad aspettarla: “Aspettami fuori che appena esco ti voglio vedere e voglio che mi porti in questo ‘bosco’ bellissimo di cui mi parlavi”. Decidendo di condividere la lettera, Daniele non ha fatto altro che accettare virtualmente la proposta di Oriana, mettendo a tacere le malelingue e regalando una grande gioia ai numerosi fan degli Oriele. Come reagirà la Marzoli quando saprà del gesto di Daniele? Non ci resta che attendere per scoprire tutte le novità.