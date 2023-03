Gf Vip, Daniele Dal Moro dopo la squalifica sgancia la prima dichiarazione

Gf Vip, Daniele Dal Moro sbotta sui sociale, non le manda a dire, anche perché si tratta di una verità inedita e clamorosa.

Percorso curioso quello fatto da Daniele Dal Moro al Gf Vip. Inizia in modo un po’ silenzioso, agli inizi durante il Bellavia-gate e le esplosioni di Antonella Fiordalisi, ce lo si era persino dimenticato che fosse un concorrente. Infatti, non mancavano i continui appelli di Alfonso Signorini, nei quali lo intimava a mettersi maggiormente in gioco. Le dinamiche sono cambiate dal momento in cui è entrata nella casa più spiata d’Itala, l’ex U&D, Oriana Marzoli, facendo breccia nel suo cuore. Nonostante l’attrazione, qualcosa va storto, e lui viene drasticamente allontanato.

All’interno del casa del Gf Vip non si può mai stare tranquilli, ed anche un volto in apparenza pacato come quello di Daniele Dal Moro, è destinato a sconvolgere. La sua figura è accerchiata da un alone rosso, simbolo di squalifica. Non si tratta di una comune eliminazione, ma del più drastico provvedimento preso in causa in extremis dagli autori, con la conferma di Alfonso Signorini. Forse il gieffino ha preso un po’ troppo alla lettera il suggerimento del conduttore, ma in realtà si tratta di bena altro.

Gf Vip, Daniele Dal Moro sgancia una bomba shock

Spiacevole leggere della squalifica di un concorrente così giovane. Bello, fresco e travolgente, il Gf Vip ha raccontato una storia profonda e complessa, quella di Daniele Dal Moro. Ragazzo in parte chiuso, ma con un mondo di sensibilità da esplorare. Da quanto è entrata Oriana Marzoli sembrava esser tornato il sereno nella sua vita, ma gli ultimi gesti spesso ripresi sono stati motivo, a quanto si dice, di squalifica. Girano frame di un video incriminante, ma non c’è certezza. L’unica conferma la dà lui stesso scrivendo un post mirato nel suo profilo IG ufficiale.

Afferma che ha tante cose da raccontare al pubblico che lo segue da sempre, da quando già 4 anni fa aveva fatto il suo ingresso all’interno del reality. Sconvolge il fatto che ha non solo tante cose da dire, ma “cosa ha da dire.” Si direbbe che sia custode di segreti indicibili, soprattutto perché rivendica un concetto democratico al 100%: “la legge è uguale per tutti”. Ecco le sue parole su IG: “Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me che sono solo un ragazzo come tanti. Ve ne sarò sempre riconoscente. Voi come quattro anni fa siete il mio grande fratello che niente e nessuno potrà mai togliermi.

Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale molto di più di qualsiasi finale.”

Dietro questo messaggio di riconoscenza c’è qualcos’altro che ha deciso solo di far trapelare, ma che per esperienza fa pensare solo alla quiete prima della tempesta. A ridosso dalla finale ne accadranno delle belle, fino all’ultimo minuto da dentro e fuori la casa del Gf Vip, i concorrenti non si danno pace. Ecco la stoccata finale del suo discorso. “La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato.. E la seconda che le regole sono uguali per tutti. Ma questa è un altra storia che vi racconterò prossimamente”. Insomma, c’è qualcuno che secondo quanto sembrerebbe dichiarare, predica bene e razzola male, o comunque faccia favoritismi. Questa sua prima dichiarazione è destinata a creare caos, infatti non finisce qui.