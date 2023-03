Gf Vip, Daniele Dal Moro squalificato: la reazione di Oriana Marzoli lascia tutti di stucco

Gf Vip, Daniele Dal Moro Fuori e Oriana Marzoli ha una reazione sconvolgente, nessuno si sarebbe mai aspettato questo retroscena.

Amore molto litigherello quello tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli al Gf Vip di quest’anno. Se il pubblico pensava di assistere ad una relazione idilliaca e senza drastici finali, si è sbagliato di grosso. Uniti da un’attrazione travolgente fin dai primi istanti, ci hanno messo comunque un po’ ad avvicinarsi. La colpa non è stata delle dinamiche, ma dei loro caratterini un particolari su entrambi i fronti. La squalifica del gieffino è un pugno allo stomaco, e la vippona ha una reazione inaspettata.

Daniele Dal Moro è squalificato dal Gf Vip, ed è quindi estromesso dalla finale che secondo quanto si vocifera in giro avrà luogo a inizio tra la fine di marzo e inizio aprile. Quindi, c’è ancora del tempo da passare in compagnia dei vipponi, ma tra tutti c’è qualcuno che nonostante la finale è in balia di emozioni contrastanti. Stiamo parlando di Oriana Marzoli, la gieffina più amata e criticata del momento. Non le manda a dire, anzi è molto diretta. Spesso è stato proprio questo suo carattere focoso la miccia che ha incendiato quello di Daniele Dal Moro. Sensibili e attratti tra loro, non hanno un amore a lieto fine. Lo confermano le parole della gieffina.

Gf Vip, Daniele Dal Moro squalificato: Oriana Marzoli reagisce così

Tutto è stato rivoluzionato all’istante, Oriana Marzoli sembra essere scomparsa dalle camere del Gf Vip. Dalla squalifica del suo bel Daniele Dal moro, la situazione all’interno della casa è stata preservata con ogni mezzo a disposizione. Gli autori hanno oscurato tutto, cercando di diffondere il meno possibile immagini che potessero disturbare i telespettatori che seguono la diretta. Nonostante le poche immagini, si sentono le urla disperate della gieffina: vuole parlare con lui! L’aspetto più sconvolgente però viene fuori dalle parole di un altro gieffino.

In seguito a quella che si direbbe sia stata l’escalation di azioni ed espressioni volgari, subentra lo stesso provvedimento che aveva già avuto come protagonista lo scorso 9 marzo il concorrente Edoardo Donnamaria. Perché due soluzioni uguali in così poco tempo? Sono le parole trasmesse in diretta che fanno presagire il peggio. Oriana è sinceramente disperata, e a discutere sul fatto sono gli altri concorrenti che rivelano qualcosa di agghiacciante.

Lascia di stucco sia la reazione di Oriana, perché disperata e ingestibile, nonostante molto probabilmente sia lei la ragione per cui il gieffino è stato squalificato, che quella di Edoardo Tavassi. Il concorrente ha espresso con forte disappunto su quanto accaduto, e conclude affermando queste parole a Luca Onestini: “Troppo tempo qui dentro, più passa tempo e più possono succedere cose.”

Questo alluderebbe alle conseguenze negative dell’eccessiva durata del programma. Condizione di “anormalità” che fa vivere dentro una bolla i gieffini, alienandoli dalla vita reale. Sarà stata questa la causa di tutto? Nel frattempo, Oriana viene chiamata dal confessionale dopo la sua crisi di pianto.