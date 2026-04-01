Alberto Genovese assolto, accuse false su di lui, l’ex ragazza indagata per calunnia

Emergono nuovi sviluppi nella vicenda giudiziaria che ha coinvolto l’imprenditore Alberto Genovese. Nelle motivazioni della sentenza con cui è stato assolto dalle accuse presentate dalla sua ex fidanzata, il giudice evidenzia numerose criticità nella ricostruzione dei fatti fornita dalla donna.

Alla luce di questi elementi, il magistrato ha deciso di trasmettere gli atti alla Procura affinché venga valutata l’apertura di un’indagine per calunnia nei confronti dell’ex compagna dell’imprenditore.

Secondo quanto riportato nelle motivazioni, le accuse formulate contro Genovese non hanno trovato riscontri sufficienti nelle prove raccolte durante il processo.

La denuncia della giovane e l’apertura del procedimento

La vicenda aveva preso avvio dalla denuncia presentata dalla giovane donna, che aveva accusato Genovese. Le sue dichiarazioni avevano portato all’apertura di un procedimento giudiziario e a una lunga fase di indagini per ricostruire quanto accaduto.

Nel corso del processo sono stati analizzati diversi elementi: testimonianze, messaggi, referti e altri materiali investigativi utili a chiarire la dinamica dei fatti.

Secondo il giudice, tuttavia, il quadro complessivo emerso dalle verifiche non avrebbe confermato la versione fornita dalla donna.

Le contraddizioni nelle dichiarazioni

Uno dei punti centrali evidenziati nelle motivazioni riguarda le numerose contraddizioni presenti nelle dichiarazioni rese dall’ex fidanzata di Genovese.

Nel corso del tempo, infatti, la donna avrebbe fornito versioni diverse su alcuni passaggi chiave della vicenda. Queste incongruenze sono state considerate rilevanti dal tribunale nella valutazione complessiva dell’attendibilità del racconto.

Il giudice sottolinea come alcune parti della ricostruzione non risultino coerenti con altri elementi emersi nel corso delle indagini.

Le dichiarazioni in televisione sotto esame

Tra gli aspetti analizzati nella sentenza vi sono anche alcune apparizioni televisive della donna. In quelle occasioni, secondo il giudice, sarebbero emerse ulteriori incongruenze rispetto alle dichiarazioni rese agli inquirenti.

Le versioni raccontate pubblicamente avrebbero infatti presentato dettagli differenti rispetto a quelli contenuti negli atti giudiziari.

Questo elemento ha contribuito a rafforzare i dubbi del tribunale sulla ricostruzione dei fatti proposta dalla denunciante.

La trasmissione degli atti alla Procura

Proprio alla luce di queste valutazioni, il giudice ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura di Milano. Il compito dei magistrati sarà ora quello di verificare se nelle accuse presentate possano configurarsi gli estremi del reato di calunnia.

L’ipotesi da accertare è se le dichiarazioni rese dalla donna possano essere state formulate consapevolmente in modo non veritiero.

Si tratta di un passaggio procedurale che apre la strada a possibili ulteriori accertamenti da parte della magistratura.

Un nuovo capitolo nella vicenda

La decisione del tribunale segna dunque un nuovo sviluppo nella vicenda. Dopo l’assoluzione di Genovese dalle accuse presentate dalla sua ex fidanzata, l’attenzione della magistratura si sposta ora sulla posizione della donna.

Spetterà alla Procura valutare gli atti trasmessi dal giudice e stabilire se procedere formalmente con un’indagine per calunnia.

I prossimi passaggi giudiziari potranno chiarire ulteriormente i contorni di una vicenda che ha attirato grande attenzione pubblica e mediatica.