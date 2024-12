Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, dopo il silenzio il gesto romantico che spiazza: fan pazzi di gioia per la coppia di U&D

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua hanno condiviso una foto che ha riempito di gioia i fan, lo scatto è stata una sorpresa.

Il Natale sembra essere arrivato prima per Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, la coppia nata a Uomini e Donne l’ha voluto comunicare in un modo piuttosto eclatante sui social e i fan hanno apprezzato moltissimo. Nessuno si sarebbe aspettato che facessero così in fretta e invece è accaduto.

La coppia, a quanto pare, è sempre più innamorata e dopo l’annuncio fatto a Uomini e Donne sul desiderio di allargare la famiglia, sembra che non si siano più separati. E adesso la foto è stata una piacevole sorpresa per tutti.

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, il Natale arriva prima per la coppia di U&D

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si sono goduti un romantico weekend a Salerno, città dove vive l’ex cavaliere e qui tra cene con amici e passeggiate, hanno condiviso uno scatto molto romantico.

Un’immagine in cui sono abbracciati che ha come sfondo un meraviglioso cuore di luci rosse gigante, una fotografia davvero romanticissima che è piaciuta ai tanti fan della coppia. La città di Salerno è nota per le installazioni natalizie note come “luci d’autore”, diverse strade sono decorate con luminarie enormi e meravigliose e quest’anno la Di Padua, accompagnata dal suo compagno, ha potuto ammirare questo suggestivo spettacolo.

Quando avranno visto questa foto a forme di cuore non saranno riusciti a resistere e hanno deciso di scattare la romantica foto. Si vede che Roberta e Alessandro stanno vivendo un momento di grande felicità. Tempo fa, ospiti di Maria De Filippi a Uomini e Donne, avevano comunicato che desiderano avere un figlio, lasciando intendere che ci starebbero provando. Da quel giorno non è ancora arrivata alcuna comunicazione che annunci l’arrivo di una cicogna e i fan della coppia sono in trepidante attesa.

Per il momento si godono il loro amore e ora bisognerà comprendere cosa faranno per le feste di Natale, se le trascorreranno assieme in famiglia. Vicinanza da tempo ha conosciuto il figlio della Di Padua, cui è davvero molto legato, proprio a Uomini e Donne aveva voluto complimentarsi anche con il suo papà per il ragazzo meraviglioso che hanno cresciuto. Un gesto che era piaciuto molto e che dimostra come i rapporti siano distesi tra la Di Padua e il padre del figlio.