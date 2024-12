Selvaggia Lucarelli smaschera Sonia Bruganelli, la verità sulla separazione da Bonolis: la giurata di Ballando a ruota libera

Selvaggia Lucarelli “non molla la presa” con Sonia Bruganelli, adesso ha svelato un retroscena sulla separazione da Bonolis.

Tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli sembra davvero che sia ormai in corso una “guerra” a colpi di frecciate e rivelazioni anche lontano da Ballando con le Stelle. Adesso la giurata è intervenuta dopo l’intervista della concorrente a Belve e ha svelato un retroscena sulla separazione da Paolo Bonolis.

La giurata del talent di Milly Carlucci pare proprio che non ha alcuna intenzione di fermarsi e così ha voluto smascherare nuovamente la Bruganelli, partendo proprio dalle cose che ha detto a Francesca Fagnani.

Selvaggia Lucarelli ancora contro Sonia Bruganelli, ora tira in ballo Bonolis

L’intervista di Sonia Bruganelli a Belve già era stata ampiamente criticata da Alberto Matano e Selvaggia Lucarelli nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Ma adesso che è stata mandata in onda la versione integrale, la giurata ha voluto commentare in modo più completo le parole dell’ex moglie di Paolo Bonolis e ha voluto dire la sua anche sulla separazione dal famoso conduttore.

La Lucarelli ha analizzato le parole della Bruganelli nella sua newsletter “Vale tutto”, ha spiegato che il fatto che abbia deciso di dichiarare tradimenti fatti all’ex marito, non sarebbero un punto di forza: “Quella che chiami manipolazione non è altro che prepotenza”. La blogger è poi intervenuta nello specifico su quanto ha raccontato sull’ex marito, su Laura Freddi e la figlia: “(…) Ciò che ha detto (…) racconta bene la ferocia mascherata da benevolenza“.

Selvaggia Lucarelli ha spiegato che era stata la stessa Bruganelli, nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, a invitarla a guardare l’intervista integrale. Così l’ha voluta vedere e ha capito una serie di cose: “(…) Ad ogni modo, vederla è stato effettivamente istruttivo. E definitivo. Ammetto infatti che non avevo capito nulla di Sonia Bruganelli, arrivati fin qui“. Ad ogni modo l’attacco della Lucarelli non si è fermato qui, la blogger ha voluto concludere la sua analisi invitando tutti a riflettere sulla linea che separa “trasparenza da narcisismo”. Ora bisognerà capire se l’ex moglie di Paolo Bonolis deciderà di risponderle o preferirà il silenzio.

Fino a questo momento la stessa Bruganelli non ha mai evitato lo scontro, per cui con molta probabilità deciderà di controbattere all’attacco della giurata, aprendo una nuova polemica, che non si placherà facilmente.