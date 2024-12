Harry e Meghan, ecco come trascorreranno il Natale con i figli: “Tutto molti diverso dai Reali”

Harry e Meghan si stanno preparando a festeggiare un altro Natale lontano dalla Royal Family, insieme ai figli. Ecco cosa faranno.

Come passaranno il Natale Harry e Meghan? La coppia, ormai già lo sappiamo, non trascorrerà le festività insieme alla famiglia di lui, come molti speravano. Secondo alcune voci, Harry avrebbe accettato di tornare solo ed esclusivamente se Re Carlo avesse predisposto delle guardie armate per loro, cosa che il Re, pare, non abbia accettato. I Duchi di Sussex, quindi, passeranno un altro Natale “in solitaria” negli USA insieme ai figli Archie e Lilibet e alla madre di lei.

Di recente sono emersi alcuni dettagli riguardo il modo in cui la coppia avrebbe organizzato le feste. E – come era facile da intuire – il loro stile sarà del tutto diverso da quello della Royal Family. Ma entriamo nel dettaglio scoprendo qualcosa in più.

Harry e Meghan organizzano un Natale…alternativo

Secondo un esperto reale, Harry avrebbe intenzione di vivere anche questo Natale in maniera molto diversa dallo standard Reale. Si sa infatti che i Royals ogni anno di riuniscono a Sandringham e, nonostante i fasti e il lusso, si sarebbe sempre trattato di una ricorrenza molto formale e poco “spontanea” e allegra. Almeno stando alle voci e ai rumors. Harry invece vorrebbe tenersi alla larga da tutto questo.

“Penso che uniranno le forze per creare un meraviglioso e allegro giorno di Natale con cibo favoloso, forse qualche amico e un sacco di giochi e musica”, ha detto l’informatore. “In California, possono fare una piccola festa in piscina per smaltire il cibo e divertirsi un po’, il tutto molto informale e molto diverso dalle festività natalizie a Sandringham che Harry ricorderà”.

Insomma, sarà un festa molto informale e rilassata, come la stessa Meghan ha sempre desiderato. “Meghan mi sembra una vera casalinga, e sono certa che tutto a Montecito sarà squisitamente di buon gusto ma anche a misura di bambino perché Meghan e Harry si concentrano così tanto sui loro figli e sulla vita familiare”, ha rivelato l’esperta reale Jennie Bond.

Qualche tempo fa Meghan aveva rivelato qualche dettaglio in più sul Natale passato con i figli, ammettendo che ora sono in una fase della vita in cui non vedono l’ora di ricevere la visita di Babbo Natale, come tutti i bambini del mondo. “Ci assicuriamo sempre di avere qualcosa di divertente da fare”, ha dichiarato la Duchessa. “Come ogni altra famiglia, passiamo del tempo a fare un ottimo pasto, e poi cosa facciamo? Giochiamo, sempre le stesse cose, qualcuno porta una chitarra, è divertente”.