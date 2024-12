Brando e Raffaella, dopo l’ammissione di lei arriva tutta la verità: “Lui ha dovuto accettare”

Cosa sta succedendo davvero tra Brando e Raffaella, dopo che lei ha spiegato quali sono i rapporti tra di loro, arriva la confessione.

Brando e Raffaella stanno di nuovo assieme? E’ questa la domanda che si pongono i tanti fan della coppia che sono ancora in attesa di sapere cosa sia realmente accaduto tra di loro. Al momento sui social di entrambi sembra che siano separati, lui è in vacanza sulla neve e lei continua la sua vita di sempre. L’ex corteggiatrice qualche giorno fa aveva spiegato cosa stava succedendo.

E dopo il suo racconto è emersa la verità su quelli che sarebbero oggi i suoi rapporti. Qualche settimana fa Brando era tornato a Napoli e i due si erano incontrati. Ma cosa sta succedendo?

Brando e Raffaella stanno assieme? Quali sono i loro rapporti oggi

A tornare a parlare di Brando e Raffaella è stata Deianira Marzano che ha praticamente voluto rispondere a una domanda che le è stata fatta sulla coppia, o ex coppia, formatasi a Uomini e Donne.

La Marzano aveva risposto che al momento Brando e Raffaella non stanno assieme, poi qualcuno le ha fatto notare che qualche giorno fa Raffaella, rispondendo alle domande sui social, aveva spiegato che si sentono tutti i giorni. A quest’affermazione l’esperta di gossip ha risposto: “Verissimo, ma per ora non stanno insieme. Lui ha dovuto accettare questa situazione e sta facendo di tutto per sistemare le cose“.

Dalle parole della Marzano, dunque, sembrerebbe che Brando starebbe facendo di tutto per tornare con Raffaella, ma ad oggi le cose non sarebbero cambiate. Seppure ci sarebbero stati segnali di riavvicinamento, al momento ancora non sarebbero arrivati a una conclusione. Intanto resta ancora un mistero cosa sia accaduto tra di loro, ma ancora una volta dalle parole dell’esperta di gossip si direbbe che sia Brando a doversi far perdonare qualcosa.

Chiaramente si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma da parte dei diretti interessati, non si sa in realtà cosa sia accaduto e perché si siano lasciati. Quel che appare evidente è che ci sia ancora un legame tra di loro ed entrambi hanno più volte detto che al momento opportuno avrebbero raccontato tutto. Non ci resta, dunque, che aspettare e vedere cosa accadrà, magari a Natale arriverà una bella sorpresa per i fan della coppia.