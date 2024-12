Camilla, arriva ora l’annuncio che tutti temevano dopo la lunga malattia

Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio più doloroso della Regina Camilla, dopo la lunga convalescenza. Ecco cosa ha rivelato.

La Regina Camilla ha fatto preoccupare tutto il mondo nell’ultimo mese. La consorte amatissima di Re Carlo ha infatti contratto una forma abbastanza aggressiva di polmonite durante il suo ultimo viaggio di rappresentanza a Samoa, dall’altra parte del globo. Una malattia che l’ha fortemente provata, tanto che ancora adesso deve sopportarne gli strascichi.

I medici le hanno consigliato di stare più a riposo che mai, e soprattutto di non uscire spesso visto il clima gelido che caratterizza l’Inghilterra in questo periodo dell’anno. La Regina ha seguito il consiglio con grande attenzione e difatti non si è vista a diverse celebrazioni molto importanti, tra cui l’arrivo dello sceicco del Qatar solo qualche giorno fa (l’uomo è stato poi accolto da Kate e William) e alla festa di Natale tenutasi lo scorso 8 dicembre come ogni anno. Un evento in cui invece hanno preso parte i Principi di Galles insieme ai tre adorati figli.

Negli ultimi giorni non ci sono stati aggiornamenti sullo stato di salute di Camilla, ma ora il GB News ha rilasciato una comunciazione molto importante che chiarisce come sta al momento la consorte di Re Carlo.

Camilla, arriva l’annuncio che spezza il cuore

Di recente la Regina Camilla ha accolto al suo pranzo di Natale annuale le famiglie di bambini gravenemte malati e in questa occasione ha espresso il desiderio di giungere il prima possibile alla fine di quest’anno che per lei e la Royal Family è stato tutt’altro che positivo.

Si legge su GB News: “In un momento di sincerità durante l’incontro festivo, Sua Maestà ha confidato a Marie Verney, madre di un bambino con complesse esigenze mediche, che sarebbe stata “felice di arrivare alla fine dell’anno”. Venrey ha poi dichiarato che la Regina era “molto solidale” con la vita delle altre persone presenti al pranzo, una sensibilità forse resa ancor più acuta dalle difficoltà di salute incontrate nell’ultimo periodo.

Verney ha poi espresso il suo personale parere sulla Regina che ha potuto incontrare. Un parere molto positivo: “È una nonna divertente“, ha rivelato Verney. “Parlava delle sue nipoti perché hanno 17 anni, come Katie. È una donna davvero con i piedi per terra e ci ha messo a nostro agio”. Insomma, dopo tanti anni di ostilità, ora pare che la popolazione inglese stai imparando ad apprezzare il buon cuore di Camilla. Che, speriamo, possa riprendersi completamente il prima possibile.