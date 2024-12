Royal Family, arriva un’altra batosta dolorosissima per Carlo: ora cambia tutto

Re Carlo ha subito un altro colpo dolorosissimo che potrebbe segnare per sempre la Royal Family. Ecco cosa sta succedendo.

Per Re Carlo e la Royal Family è sicuramente un periodo da incubo. Dopo i problemi di salute di cui hanno sofferto sia lui che Kate Middleton (entrambi, infatti, hanno dovuto affrontare le vari terapie contro il cancro, che li hanno provati sensibilmente) ora si affacciano altri problemi generati da un altro membro molto importante della Famiglia Reale.

No, non staimo parlando di Harry, che però in questi ultimi giorni sta provando a sponsorizzare il più possibile il suo nuovo documentario sul polo. Sul quale, pare, troveramo anche diverse frecciatine ai Reali, per quanto molto più sottili rispetto al passato. Stavolta al centro della scena c’è il Principe Andrea. Ecco cosa è sttao scoperto.

Andrea e la spia cinese: caos nella Royal Family

Secondo quanto riferito dal The Telegraph britannico, “Uno “stretto confidente” del Duca di York è una presunta spia cinese a cui è stato vietato l’ingresso nel Regno Unito per motivi di sicurezza nazionale”. Una vera bomba che avrà lasciato tutti i Reali senza parole. Andrea, ricordiamo, è attualmente in rapporti tesissimi con il fratello Carlo a causa dello scandalo di natura sessuale che ha colpito la Royal Family ancor prima dell’allontamento di Harry.

Carlo, infatti, sta cercamdo in tutti i modi di allontanare il fratello da una delle residenze reali ma per il momento pare non ci sia riuscito. Andrea, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di lasciare quella casa, né i privilegi che il suo status procura. Ora non resta che vedere come reagirà Carlo di fronte a questo ennesimo colpo di scena.

Il sovrano prenderà provvedimenti? Come reagiranno gli altri Reali, soprattutto la Principessa Anna che da sempre è una stretissima collaboratrice di Carlo? E dire che la Regina Elisabetta aveva sempre avuto un occhio di riguardo per lui, pareva avere un rapporto ancor più stretto con Andrea che con il figlio maggiore.

Senza dubbio quest’ultima novità porterà un velo di tristezza nella Famiglia Reale, che si prepara ad affrontare il Natale. Un vero peccato, dal momento che sembrava che le cose stessero andando meglio per loro. Staremo a vedere le le Feste di Natale verranno rovinate da questa notizia o se vedremo i Reali ancora sorridenti in pubblico per gli auguri come ogni anno.