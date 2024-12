Ballando con le Stelle, Mariotto sparito durante la puntata, che fine ha fatto: “Si è sentito poco bene”

A metà della puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto è sparito dallo studio: cosa è successo.

In una serata che si preannunciava scintillante per la sua consueta carica di emozioni e sorprese, Ballando con le stelle ha regalato al suo pubblico un colpo di scena inaspettato e misterioso: la scomparsa improvvisa di Guillermo Mariotto dalla giuria.

Il noto giudice, figura emblematica del programma condotto da Milly Carlucci su Rai1, è sparito senza lasciare tracce durante l’ultima puntata, sollevando interrogativi e speculazioni tra i fan dello show.

Ballando, cosa è successo a Guillermo Mariotto

La conduzione ha tentato di gettare luce sull’accaduto con una breve dichiarazione: Milly Carlucci ha infatti comunicato agli spettatori: “Forse si è sentito poco bene”, motivo per cui avrebbe lasciato il teatro. Tuttavia, questa spiegazione non ha placato la curiosità del pubblico né dissipato il velo di mistero che avvolge l’assenza del giurato. Al momento della sua scomparsa, l’ultima immagine che lo ritraeva lo vedeva salutare Amanda Lear, ospite della serata come ballerina per una notte.

L’improvvisa assenza di Mariotto ha inevitabilmente inciso sul normale svolgimento della puntata. I voti espressi dalla giuria sono risultati incompleti senza il contributo del giudice, creando un vuoto inatteso nella valutazione delle performance dei concorrenti. Questo evento si aggiunge alle numerose dinamiche e ai colpi di scena che hanno caratterizzato la serata: dal ripescaggio fortunoso per Francesco Paolantoni e Massimiliano Ossini alla commozione palpabile mostrata da Bianca Guaccero; dalle polemiche legate a Sonia Bruganelli fino alla rivelazione riguardante Federica Pellegrini che continuerà a danzare nonostante l’infortunio del partner Samuel Peron.

Il comportamento insolito mostrato da Mariotto prima della sua sparizione non è passato inosservato agli occhi degli affezionati dello show. Alcuni utenti sui social hanno infatti notato come il giudice fosse apparso insolitamente riservato e formale durante la puntata, limitandosi a leggere i suoi giudizi senza dare sfogo alle consuete esternazioni emotive che lo contraddistinguono.

La domanda rimane quindi aperta: cosa è realmente accaduto a Guillermo Mariotto? La sua assenza rappresenta uno dei tanti enigmi che Ballando con le stelle sa magistralmente tessere intorno ai suoi protagonisti, alimentando il dibattito tra gli appassionati e mantenendo alta l’attenzione sul programma.

Nel frattempo, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni o sulle ragioni dell’allontanamento improvviso del giurato argentino dal palcoscenico televisivo più ammiraglio d’Italia nel sabato sera televisivo italiano; spettatori ed esperti continuano a formulare ipotesi e teorie sulla vicenda. La speranza comune è quella di rivedere presto Guillermo Mariotto al suo posto nel panel dei giudici di Ballando con le stelle, pronto a dispensare nuovamente i suoi commenti pungenti ma sempre appassionati sui ballerini in gara.