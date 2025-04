Patrizia Rossetti concorrente all’Isola dei Famosi 2025 ma spunta il primo ostacolo

Patrizia Rossetti rompe gli schemi: la regina delle televenditi si lancia nella sfida più estrema della sua carriera, tra naufragi, rinunce e un vizio da combattere. Tutto su L’Isola dei Famosi.

“Naufragherò, ma senza nicotina”: il reality che cambia tutto per Patrizia Rossetti

Ormai è ufficiale, Patrizia Rossetti è nel cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi (Mediaset ha già svelato la data della prima puntata). La regina delle televendite presto partirà per l’Honduras e da inizio maggio la vedremo in diretta da Cayo Cochinos con gli altri naufraghi. Dopo anni di tentativi, i produttori sono riusciti a convincere Patrizia a partecipare al reality di Canale 5, in passato infatti ha detto di no più volte a causa di un suo “problema”. La conduttrice è una fumatrice accanita e a L’Isola – a differenza del Grande Fratello Vip – non si possono portare sigarette ed è vietato fumare.

Nel 2023 l’ex vippona ha rivelato: “Questo è il terzo reality dopo la Fattoria e Pechino Express, ora basta no? Forse mi sarebbe piaciuta di più l’Isola dei Famosi che il Grande Fratello, mi sarei sentita più libera credo, ma ho detto no perché non si poteva fumare“. La Rossetti si era però proposta come inviata: “Ho 63 anni e potrei anche non fare più nulla. Però come ciliegina sulla torta, sì, la farei L’Isola, ma da inviata. Non voglio prendere il posto di nessuno sia chiaro. Alvin è molto bravo, anzi, è il più bravo, ma non mi dispiacerebbe una donna inviata e neanche più giovanissima. Sarebbe bello e tanto interessante perché è una cosa che non ho mai fatto“.

La settimana scorsa la presentatrice in un’intervista rilasciata al magazine Nuovo Tv ha cercato di depistare i sospetti di una sua possibile partecipazione a L’Isola dei Famosi: “Io a L’Isola? Molto difficile visto il vizio che ho. Se smetto di fumare vado“. De L’Isola e del suo vizio, Patrizia ne aveva parlato anche tre settimane fa a Storie di Donne al Bivio, il programma della straordinaria e autoironica Monica Setta (che ha bloccato anche l’account Twitter di Biccy): “Se vado a fare L’Isola dei Famosi? Sarebbe molto bello però lì non potrei portare sigarette, sarebbe il sogno della vita e ne approfitterei per smettere di fumare“.

La decisione di Patrizia Rossetti di unirsi al cast de L’Isola dei Famosi segna un punto di svolta significativo nella sua carriera televisiva e personale. Nonostante le sue precedenti esitazioni, legate soprattutto alla sua dipendenza dal fumo, sembra che la conduttrice sia pronta a mettersi in gioco in un contesto completamente diverso da quelli a cui ci ha abituati. La sua partecipazione al reality rappresenta non solo una sfida professionale ma anche personale, considerando il suo desiderio di sfruttare questa opportunità per tentare di smettere di fumare.

La presenza di Patrizia Rossetti a L’Isola dei Famosi promette di aggiungere un tocco di carisma e esperienza al cast del programma. La sua lunga carriera nel mondo della televisione e la sua personalità unica sono sicuri di portare una ventata di freschezza e intrattenimento. Inoltre, la sua lotta contro il vizio del fumo in un contesto così estremo come quello de L’Isola potrebbe offrire al pubblico momenti di riflessione e ispirazione.

In attesa della partenza per l’Honduras e dell’inizio della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, i fan di Patrizia Rossetti e del programma sono già in trepidante attesa di scoprire come la regina delle televendite si adatterà alla vita sull’isola e quali saranno le dinamiche che si verranno a creare con gli altri naufraghi. La sua avventura a L’Isola dei Famosi è destinata a diventare uno dei momenti più seguiti e commentati della prossima stagione televisiva, offrendo al pubblico non solo intrattenimento ma anche spunti di riflessione sulla forza di volontà e sulla capacità di superare le proprie paure e dipendenze.