Belve, spuntano gli ospiti della prossima puntata: nomi importanti

Sono stati rivelati i nomi degli ospiti di Belve per la puntata del 3 dicembre. E tra di essi ci sarà anche una showgirl amatissima.

Proseguono senza intoppi le puntate di Belve in prima serata, che ogni volta registrano altissimi ascolti. Anche grazie alla sapiente scelta degli ospiti, di sicuro non noiosi. A far molto parlare, nelle scorse puntatae, è stata l’intervista a Flavia Vento, che con le sue esternazioni curiose ha messo in difficoltà Francesca Fagnani e scatenato l’ironia sui social.

Altrettanto discussa è stata l’intervista a Riccardo Scamarcio, messo all’angolo dalla conduttrice su diversi temi “bollenti”: dalla scena hot girata in passato con la splendida Monica Bellucci fino al rapporto con le donne della sua vita, dall’ex Valeria Golino all’attuale fidanzata Benedetta Porcaroli. Ora i fan non vedono l’ora di avere qualche anticipazione in più sulla puntata che vedremo dopodomani. E sono già emersi i nomi degli ospiti.

Davide Maggio spoilera i nomi dei prossimi ospiti di Belve

Oltre alla già nota intervista alla star di Ballando con le Stelle Sonia Bruganelli, a finire nel “mirino” della graffiante Fagnani saranno stavolta Elisabetta Canalis e Fabio Volo. La prima ha accettato questa sfida televisiva e senza dubbio la Fagnani approfitterà dell’occasione per fare alla Canalis domande intime sulle sue relazioni. Prima con il divo hollywoodiano George Clooney (con cui ha avuto una storia appassionante finita sulle prime pagine di tutti i giornali) e poi sul divorzio dal padre di sua figlia Skyler, Brian Perri.

L’attenzione verrà poi probabilmente veicolata sul suo tumultuoso rapporto con l’ex amica velina Maddalena Corvaglia, con cui Elisabetta ha avuto per anni un’amicizia strettissima poi terminata bruscamente. Si dice a causa di un forte litigio che non ha lasciato aperte possibilità di riconciliazione. In passato Maddalena ha avuto la chance di spiegare i suoi sentimenti in proposito, ora toccherà alla bella Eli?

Sarà poi la volta di Fabio Volo, che è passato dal lavoro di panettiere a quello di scrittore, star della tv e anche del cinema (si è anche cimentato come doppiatore in Kung Fu Panda, come molti ricordano). Probabilmente anche in questo caso si parlerà delle storie sentimentali di Volo e del suo divorzio sofferto da Johanna Maggy Hauksdottir, con la quale ha avuto due figli.

Insomma, di carne al fuoco sembra ce ne sarà davvero molta e i fan di certo sperano in qualche domanda intima capace di rivelare dettagli finora rimasti nascosti degli ospiti. E in questo la Fagnani è una vera campionessa…