Ballando con le stelle 2025, Milly Carlucci sogna i grandi colpi: i primi nomi

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è alle porte e Milly Carlucci è determinata a sorprendere il pubblico con un cast ambizioso e variegato. Ecco cosa bolle in pentola per l’autunno 2025.

L’autunno televisivo italiano si prepara a risplendere ancora una volta sotto i riflettori del palcoscenico più glamour del piccolo schermo. Mentre le foglie cominciano a cadere e le serate si fanno più fresche, una certezza riscalda il cuore del pubblico: il ritorno di Ballando con le Stelle. Il celebre show del sabato sera, diventato negli anni un appuntamento immancabile per milioni di telespettatori, si prepara a tornare in onda con una nuova edizione che promette di essere più spettacolare che mai.

Milly Carlucci, regina indiscussa della pista da ballo televisiva, è di nuovo al timone e lavora instancabilmente per mettere insieme un’edizione esplosiva. Sebbene il programma mantenga saldo il suo format collaudato, i rumors e le indiscrezioni su possibili new entry nel cast stanno già alimentando l’attesa dei fan. Tra conferme e colpi di scena, c’è un nome che guida le trattative e che potrebbe segnare una svolta storica nel programma. Ma quali volti vedremo davvero scendere in pista quest’anno? E quali novità ci riserva la squadra capitanata da Milly? Le risposte, come sempre, sono avvolte da un pizzico di mistero…

Sogni, strategie e stelle in pista: il dietro le quinte del nuovo Ballando con le Stelle

Mentre l’autunno si avvicina, Milly Carlucci e la sua squadra stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, promettendo scintille sia sul fronte della giuria che dei partecipanti. La trasmissione, che ha saputo conquistare il cuore di milioni di italiani grazie alla sua formula vincente che unisce danza, competizione e spettacolo, si appresta a tornare tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre senza stravolgimenti nella composizione della giuria. Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino sono i nomi confermati che torneranno a valutare le performance dei concorrenti, portando in dote la loro esperienza e il loro inconfondibile stile critico. Sul fronte dei ballerini professionisti, invece, si registra una novità di rilievo: il debutto di Ciquito, al secolo Yovannay De Jesus Moreta, promette di aggiungere ulteriore fascino e talento al già ricco cast di artisti.

La ricerca di volti noti pronti a cimentarsi con passi di danza è sempre uno degli aspetti più intriganti e discussi nelle settimane che precedono l’inizio del programma. Quest’anno, secondo quanto riportato da Il Messaggero e Nuovo Tv, Milly Carlucci sembra aver puntato in alto, tentando nuovamente di coinvolgere Chiara Ferragni nel cast, dopo un primo tentativo infruttuoso l’anno scorso. Nonostante l’operazione appaia complessa, l’interesse dimostrato per figure di spicco del panorama mediatico italiano, come Barbara D’Urso e Melissa Satta, testimonia la volontà di rendere il cast ancora più stellare e variegato. Tra i nomi circolati vi sono anche quelli dell’ex marciatore Alex Schwazer, della conduttrice Lorena Bianchetti e del cantante Rosa Chemical, quest’ultimo noto al grande pubblico per il suo bacio con Fedez a Sanremo 2023, a dimostrazione di come Ballando con le Stelle continui a essere un crocevia di storie, talenti e personalità diverse.

La strategia di Milly Carlucci e del suo team sembra quindi orientata a mescolare sapientemente volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica, con l’obiettivo di creare un cast eclettico capace di attrarre un pubblico ampio e variegato. La presenza di personaggi come Chiara Ferragni o Barbara D’Urso, se confermata, potrebbe garantire un’attenzione mediatica e un seguito sui social network senza precedenti per il programma, amplificando ulteriormente il suo impatto. Allo stesso tempo, l’introduzione di talenti emergenti o meno noti al grande pubblico, come Ciquito, offre l’opportunità di scoprire nuove stelle nel firmamento della danza. In attesa delle conferme ufficiali e dell’annuncio del cast definitivo, il pubblico attende con crescente curiosità e interesse l’avvio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, pronta a regalare emozioni, sorprese e, naturalmente, spettacolari coreografie.