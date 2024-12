Federica svela al Grande Fratello un retroscena su Alfonso che spiazza: “Quando ci avviciniamo succede che…”

Federica Petagna ha fatto una confessione su Alfonso che ha lasciato senza parole, ha svelato cosa le accade quando gli è vicino.

Federica Petagna in questi giorni in cui Alfonso e Stefano sono nel tugurio e lei da sola nella casa del Grande Fratello sta riflettendo molto sulla sua particolare situazione. Che sia molto confusa è ormai evidente, ma adesso ha voluto raccontare cosa le succede quando si avvicina troppo al suo ex fidanzato.

In un primo momento sembrava volesse riprovarci con Alfonso, poi quando lui è rimasto nel tugurio, si è riavvicinata a Stefano e adesso che sono entrambi lontani, sta riflettendo su cosa fare. Ma la verità svelata sul suo ex non lo lascerà indifferente.

Federica Petagna e il racconto su Alfonso: “Mi succede questo”

Federica negli ultimi giorni sta chiacchierando con gli altri concorrenti della sua particolare situazione sentimentale, proprio mentre era in giardino con Pamela, le ha rivelato una verità su Alfonso e su quello che le accade quando gli è vicino. Una spiegazione che potrebbe lasciare senza parole il suo ex.

Dopo aver deciso, perlomeno così pare aver detto agli altri concorrenti, di non voler continuare la sua relazione con Alfonso, a Pamela ha spiegato che ogni volta che lui e lei si avvicinano, si crea una situazione di grande “pesantezza”. “E io non voglio questo“, ha confessato la gieffina a Pamela, spiegando che non riuscirebbe a rivivere tutto questo e che in questo momento vuole solo vivere in modo spensierato.

Spensieratezza che invece sentirebbe con Stefano, motivo per cui poi quando Alfonso era nel tugurio si sarebbe riavvicinata a lui. Lei sente il bisogno al momento di vivere le cose con più leggerezza. Pamela le ha fatto notare che magari più in là, non ora, lei e Alfonso potrebbero avere un rapporto di amicizia e lei ha detto che le piacerebbe, perché il loro rapporto – quando non si parla di sentimenti – è molto bello. “Quando poi ci avviciniamo – ha spiegato Federica – arriva la pesantezza“.

Poi ha parlato di Stefano, dicendo che se anche è vero che all’inizio è tutto bello, lui la rende felice: “E’ la persona che mi fa stare felice, sto bene“. Pamela, dunque, le ha fatto notare che si è risposta da sola e ha ben chiaro cosa vuole davvero. Ora dovrà solo comunicarlo ad Alfonso e al tentatore, non ci resta che aspettare e vedere cosa accadrà.