Angelo Madonia torna a parlare dopo l’addio a Ballando, la risposta su Sonia Bruganelli sorprende tutti

Angelo Madonia ha deciso di spiegare bene qual è la sua posizione dopo l’addio a Ballando con le Stelle, non è mancato un commento su Sonia.

Angelo Madonia è ormai noto come sia fuori da Ballando con le Stelle, è già andata in onda una puntata senza di lui e i rapporti con il programma non sembra che si siano conclusi nel migliore dei modi. Il ballerino ha voluto fare una diretta in cui ha spiegato bene la sua posizione e poi sono arrivate le parole su Sonia Bruganelli inaspettate.

Ha risposto a una domanda che gli è stata fatta sulla sua compagna e ha spiazzato tutti, intanto ha anche chiarito come sta oggi dopo aver detto addio a un programma in cui comunque lavorava da anni.

Angelo Madonia parla ancora di Ballando con le Stelle, poi la risposta su Sonia

Angelo Madonia ha tenuto una diretta in cui è tornato a parlare dell’addio a Ballando con le Stelle e ha risposto alle domande dei suoi followers. Il ballerino in questo momento è molto seguito e pare che voglia continuare ad avere un filo diretto con i suoi followers.

Riguardo al suo addio a Ballando con le Stelle ha rassicurato tutti dicendo di stare bene, ha ringraziato i tanti fan che l’hanno sostenuto in questo momento, spiegando di aver avuto “un’ondata d’affetto” che non si aspettava. Poi ha detto che non ha nulla da aggiungere, che forse qualcuno si aspettava una polemica, ma lui non ha molto da aggiungere sul suo addio al programma di Milly Carlucci: “(…)Sono contento dei risultati che ho visto sabato, frutto di quello in cui credo. In bocca al lupo, che vinca il migliore“.

Nel corso della diretta c’è chi gli ha detto che forse era meglio se avesse fatto coppia con Sonia Bruganelli, ballando con lei, Angelo Madonia alla domanda ha risposto: “Forse, chi lo sa“. Parole un po’ vaghe che non sono state apprezzate da tutti, c’è chi avrebbe preferito una presa di posizione differente da parte del ballerino, ma come lui stesso ha spiegato, non gli interessano le polemiche e al momento è molto sereno.

Intanto c’è chi ipotizza un suo arrivo ad Amici, una migrazione che spiazzerebbe non poco il pubblico e che sarebbe comunque “un bel colpo” da parte di Maria De Filippi. Il ballerino al momento gode di una forte attenzione mediatica e un suo arrivo come coach potrebbe essere un colpo di scena apprezzato, ma come è stato detto, è solo un’ipotesi che circola in rete.