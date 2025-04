Temptation Island, colpo di scena alla vigilia della nuova edizione: cosa accadrà

Temptation Island cambia scenario: l’Is Morus Relais non sarà più la casa delle tentazioni. La produzione è alla ricerca di una nuova location mozzafiato per il reality dell’estate 2025.

Il panorama dei reality show italiani si prepara a una grande svolta: Temptation Island, il celebre programma estivo che mette alla prova le coppie tra passione e gelosia, dovrà trovare una nuova casa. La notizia della vendita dell’Is Morus Relais, la storica location immersa nella splendida cornice di Santa Margherita di Pula, ha colto di sorpresa fan e addetti ai lavori, segnando la fine di un’era.

Il resort, con le sue spiagge dorate e le ville riservate, è stato per anni il palcoscenico di dichiarazioni d’amore, tradimenti e confronti infuocati. Ora la produzione si trova di fronte a una sfida ambiziosa: individuare un luogo altrettanto suggestivo che possa accogliere le nuove edizioni del reality senza far rimpiangere il passato.

Dove sbocceranno le nuove tentazioni? La ricerca della location perfetta

Temptation Island è alla ricerca di una nuova dimora per le sue avventure amorose. La notizia che l’Is Morus Relais, storica cornice del programma, sia stato venduto ha scosso fan e addetti ai lavori. Questo elegante resort, situato a Santa Margherita di Pula in Sardegna, ha ospitato per anni le vicende sentimentali di coppie messe alla prova da tentazioni e momenti di riflessione. La sua vendita obbliga ora la produzione a cercare una nuova sede che possa essere teatro delle future edizioni di Temptation Island, a partire già dalla prossima stagione.

La ricerca di una nuova location non è un compito facile per la Fascino PGT, la casa di produzione dietro al reality di Canale 5. L’Is Morus Relais non era solo un luogo di riprese, ma un vero e proprio simbolo dello show, con la sua spiaggia iconica e le ville nascoste tra la vegetazione, scenario di innumerevoli dichiarazioni d’amore e confronti emozionanti. La sfida ora è trovare un posto che non solo sia all’altezza della bellezza e dell’atmosfera dell’Is Morus Relais ma che possa anche offrire nuovi spunti e scenari per le dinamiche tra i partecipanti. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, diverse strutture ricettive da tutta Italia hanno già mostrato interesse, inviando proposte per diventare la prossima casa di Temptation Island.

La decisione sulla futura location di Temptation Island è attesa con grande curiosità sia dai fan che dai futuri partecipanti. Mentre il promo della nuova edizione è già in onda, annunciando l’apertura dei casting per le coppie, la produzione lavora alacremente per scegliere il luogo che accoglierà fidanzati, fidanzate, tentatori e tentatrici nelle loro avventure sentimentali. La domanda che tutti si pongono è se la scelta cadrà su un’altra meravigliosa località della Sardegna o se il reality deciderà di esplorare nuovi orizzonti in un’altra regione italiana. Quel che è certo è che il format, previsto per l’estate 2025 su Canale 5, promette di continuare a regalare emozioni e storie indimenticabili, pur in una nuova ambientazione. La vendita dell’Is Morus Relais rappresenta dunque non solo la fine di un’era ma anche l’inizio di un nuovo capitolo entusiasmante per Temptation Island, che dovrà rinnovarsi mantenendo intatta la sua essenza.