Ballando, perché Mariotto è andato via, parla Matano: “Ha salvato la sua azienda”

Il conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano ha svelato cosa è successo a Guillermo Mariotto sabato sera a Ballando con le Stelle.

L’abbandono improvviso di Guillermo Mariotto da Ballando con le stelle ha sollevato un’ondata di speculazioni e teorie.

La sua uscita, avvenuta durante la puntata del 30 novembre, ha lasciato il pubblico e i fan del programma, condotto da Milly Carlucci, in uno stato di sorpresa e confusione. La mancanza di spiegazioni immediate ha solo alimentato il mistero intorno alle motivazioni di tale gesto.

Ballando, caso Mariotto: parla Alberto Matano

Il silenzio di Mariotto è stato interrotto il 2 dicembre, quando, durante La vita in diretta, condotta da Alberto Matano, sono state fornite delle spiegazioni che hanno chiarito la situazione. Il giornalista e conduttore ha raccontato: “Sabato come sapete Guillermo Mariotto ha abbandonato lo show, ci sono delle notizie appena arrivate in merito a questa cosa. La nostra inviata ha intervistato Amanda Lear dietro le quinte e come vedete dalle immagini c’era anche Guillermo Mariotto lì accanto”.

Alberto Matano ha continuato il suo racconto: “Naturalmente in quel momento siamo rimasti tutti stupiti, perplessi, perché non sapevamo cosa fosse accaduto. Poco fa lui ha parlato con un’agenzia e ha detto che la sua non è stata una fuga, ma che ha salvato una situazione di pericolo per l’azienda di moda per la quale lavora. Dice anche ‘se mi rivorranno io ci sarò ancora’”.

Alberto Matano ha rivelato che la preoccupazione e l’ansia tra i fan del programma erano palpabili, sottolineando l’importanza di Mariotto per Ballando con le stelle. Nonostante le difficoltà iniziali nel comunicare con Mariotto, la testimonianza di Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha fornito una conferma visiva dell’impegno professionale che ha costretto Mariotto a lasciare lo show: la consegna di 17 abiti d’alta moda a un’alta personalità reale saudita.

La situazione si è complicata quando una persona incaricata dell’operazione è stata colpita da un malore improvviso, costringendo Mariotto a intervenire direttamente. Questo gesto non solo dimostra il suo impegno professionale ma anche la sua dedizione nel salvaguardare la reputazione e l’economia della sua azienda.

Le parole di Mariotto su un possibile ritorno nello show – “se Milly mi rivorrà io ci sarò” – aprono a diverse interpretazioni sul suo futuro in Ballando con le stelle. Questa dichiarazione lascia sperare in una rapida risoluzione della questione, nonostante le preoccupazioni per le possibili ripercussioni della sua assenza improvvisa.