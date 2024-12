Da Cracco a Cannavacciuolo, i migliori panettoni del 2024 firmati da grandi chef (e quanto costano)

Scopri i panettoni d’autore del 2024 firmati dai grandi chef italiani: un viaggio tra innovazione e tradizione per assaporare il dolce simbolo del Natale.

Quando il Natale si avvicina, l’aria si riempie di profumi che evocano ricordi e tradizioni. Tra questi, il panettone si erge come il simbolo indiscusso delle festività. Ma cosa succede quando le mani esperte dei grandi chef italiani si cimentano nella creazione di questo dolce tradizionale?

Nascono capolavori culinari, in cui ogni dettaglio è studiato per offrire un’esperienza gustativa unica. In questo articolo, esploreremo i migliori panettoni del 2024, firmati da chef stellati, che uniscono qualità artigianale e innovazione culinaria. Dai sapori mediterranei ai richiami esotici, passando per rivisitazioni sorprendenti, queste creazioni raccontano storie di passione e dedizione. Quale sarà il tuo preferito?

Un viaggio tra tradizione e innovazione: i panettoni dei grandi Chef

Il Natale è alle porte e con esso la ricerca del panettone perfetto diventa una missione per molti italiani. Quest’anno, a rendere la scelta ancora più intrigante, ci pensano alcuni dei più rinomati chef della penisola che hanno deciso di mettere la loro firma su questo dolce tradizionale, trasformandolo in un vero e proprio capolavoro gastronomico.

La classifica stilata dal Gambero Rosso per il 2024 vede al primo posto il panettone di Cascina Vittoria, creato dallo chef Giovanni Ricciardella. Questa prelibatezza si distingue per l’utilizzo di ingredienti d’eccellenza come tuorli freschi di galline allevate all’aperto e vaniglia di Tahiti. La sua mollica soffice e dorata, arricchita da uvetta e canditi selezionati, insieme al profumo avvolgente di agrumi e burro ne fanno un prodotto d’elite nel panorama dei lievitati natalizi. Il costo? 50€ per un chilogrammo che promette un’esperienza gustativa senza eguali.

Non meno interessante è il panettone proposto dalla Tenuta Danesi Matera. Caratterizzato da una ricetta che include cioccolato fondente e crusco tra gli ingredienti principali, offre al palato sensazioni uniche grazie anche ad un bouquet aromatico che spazia dalla vaniglia agli agrumi fino al miele. Sebbene vi sia margine di miglioramento per quanto riguarda canditi e uvetta, il prezzo di 33€ per chilogrammo lo rende una scelta accessibile senza rinunciare alla qualità.

Tra le proposte più eleganti troviamo quella dello chef stellato Da Vittorio: un panettone senza glassa ma non privo di carattere grazie alla generosa presenza di canditi e uvetta. La mollica soffice si sposa con profumi intensi quali miele, agrumi e vaniglia creando una sinfonia gustativa che giustifica ampiamente il prezzo di 55€ al chilo.

Andrea Poli porta sul mercato un lievitato dall’aroma fresco ed estivo dove burro, agrumi e vaniglia giocano le parti principali in questa composizione culinaria. Nonostante l’inconveniente estetico rappresentato da una leggera ammaccatura su uno dei lati del dolce, la qualità rimane indiscussa con un costo pari a 34€ per 900 grammi.

L’Excelsior Hotel Gallia offre invece una versione del panettone curata dallo chef Stefano Trovisi: alta eleganza visiva accompagnata da note olfattive intense dove spiccano burro, agrumi e vaniglia. Un leggero difetto legato all’umidità non ne compromette tuttavia l’eccellenza gustativa; disponibile al prezzo di 55€ per chilogrammo.

Don Alfonso presenta un prodotto arricchito dai sapori mediterranei dei limoni e mandarini canditi unitamente alla sultanina ed alla vaniglia Bourbon: equilibrio perfetto tra dolcezza ed acidità a 55€ al chilo.

Mammaròssa opta invece per uno stile più rustico ma non meno affascinante: struttura asciutta ma ricca nei sapori tostati delle farine cotte abbinati ad agrumi ed uvetta (50€/kg).

Atelier Reale – Antica Corona Reale 1815 sorprende con il suo Panettone Reale privo di glassa ma ricco nei profumi (40/45€/750g), mentre Carlo Cracco firma un lievitato dalle note biscottate arricchite dall’uvetta Pantelleria (44€/kg).

Infine, Antonino Cannavacciuolo chiude questa panoramica con il suo panettone semplice nella forma ma complesso nel gusto (43€/kg), confermando come anche quest’anno i grandi nomi della cucina italiana abbiano saputo interpretare in modo sublime uno dei simboli del Natale.