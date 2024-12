Il colpo basso di Tina Cipollari alla dama, l’opinionista si avvicina a un cavaliere: il gesto in studio spiazza

Tina Cipollari si avvicinerà molto a un cavaliere e questo sarà un duro colpo per la dama, che è stata appena piantata in asso da lui.

A Uomini e Donne i colpi di scena non mancano mai, protagonista di una delle prossime puntate sarà Tina Cipollari che si avvicinerà – in modo del tutto inaspettato – a un cavaliere e questo sarà un colpo basso nei confronti della dama, che poco prima era stata “lasciata” da lui.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni pare che Tina avrà un gesto che potrebbe far dispiacere non poco una dama, non fosse altro che accadrà poco dopo che il cavaliere deciderà di troncare in modo immediato la conoscenza con lei.

Tina Cipollari e la vicinanza inaspettata al cavaliere: sorpresa in studio

Secondo il racconto di una delle ultime registrazioni, riportato da Lorenzo Pugnaloni, pare che Fabio deciderà di interrompere la conoscenza con Gemma Galgani. Nonostante nelle ultime puntate arriveranno segnalazioni su una sua possibile storia al di fuori dal programma e la dama deciderà di credergli, sarà lui che alla fine troncherà.

Pare che Maria De Filippi leggerà una lettera di Fabio, rivolta a Gemma, in cui spiega di non volerla più frequentare perché la ritiene una donna “falsa, bugiarda e che vuole fare spettacolo”. Una decisione inaspettata quella del cavaliere che presumibilmente farà dispiacere non poco Gemma. Intanto Tina Cipollari, che nelle ultime puntate aveva attaccato la dama, accusandola di non essere davvero interessata al cavaliere, sarà protagonista di “un colpo basso” nei confronti della sua acerrima nemica.

Proprio dopo che è stata letta la lettera di Fabio, deciderà di ballare con lui. Pugnaloni lo descrive come un “momento iconico” in cui tutti “si sono divertiti”. Ma non si sa come Gemma possa aver reagito, ne tantomeno è chiaro cosa abbia detto la Galgani riguardo alla lettera del cavaliere.

Ad ogni modo Fabio potrebbe restare nel programma, pare che riguardo alle segnalazioni circolate su di lui e su una possibile compagna a Valencia, lui abbia risposto che si tratta della fidanzata del cugino e comunque – secondo il racconto dell’esperto del programma – non si darà molto peso alla cosa, anche perché tra lui e Gemma è finita. Cosa che deluderà non poco i fan della dama, che speravano che Fabio fosse finalmente quello giusto.