Preoccupazione massima per la Regina Camilla: arriva l’annuncio peggiore

La Regina Camilla sta facendo preoccupare tutti per via dell’infezione toracica che l’ha colpita ormai quasi un mese fa. Ecco come sta.

La preoccupazione è altissima per la Regina Camilla, che ormai quasi un mese fa è tornata dall’Australia con un’infezione toracica che l’ha messa a dura prova. Solo un paio di settimane fa la Regina aveva voluto tranquillizzare tutti dicendo di essere in via di guarigione e di sentirsi molto meglio. Ora, però, pare che le cose siano cambiate e di recente è stato fatto un annuncio che ha allarmato tutti i sudditi e non solo.

Il campanello d’allarme era già scattato quando durante la visita degli sceicchi del Quatar nel Regno Unito la Regina non si è presentata, mandando avanti i Proncipi del Galles Kate e William ad accogliere i prestigiosi ospiti. Sui principali tabloid inglesi l’assenza di Camilla è stata definita “precauzionale” e necessaria per la sua completa ripresa; ma nelle ultime ore è stato fatto un altro annuncio che ha svelato un dettaglio davvero agghiacciante della salute attuale della Regina.

Camilla preoccupa tutti: la verità sul suo stato di salute

Secondo quanto riportato dal Daily Extress, Camilla avrebbe riferito di aver sofferto di polmonite e non di una semplice infezione toracica. Si legge sul tabloid: “La Regina Camilla ha rivelato agli ospiti durante una visita di Stato che la sua recente infezione toracica era in realtà una polmonite”.

A ogni modo, nonostante la preoccupazione generata dall’annuncio di Camilla, pare che ora la Regina abbia superato la malattia e sia a riposo costante per riprendersi nel più breve tempo possibile. Benchè sia stata assente alla cerimonia di accoglienza dello sceicco del Qatar, pare sia stata presente al pranzo organizzato in suo onore a Buckingham Palace. Insieme a Re Carlo, il Principe William e la Principessa Kate.

Tuttavia, il Daily Express ha aggiunto: “si appreso che la Regina non ha avuto bisogno di essere ricoverata in ospedale per la polmonite, ma ora sta sperimentando episodi di grave affaticamento”. Insomma, pare che la Regina stia affrontando un periodo molto difficile. Proprio come il marito Carlo alle prese con il cancro.

Una fonte reale ha riferito che Camilla sta tornando in forma dopo aver sofferto di una forte tosse. Ma la stanchezza che avverte è davvero difficile da sopportare. Ricordiamo che Camilla ha 77 anni e naturalmente l’apprensione per lei è alta. Si spera che la Regina possa tornare ai suoi impegni pubblici il prima possibile.