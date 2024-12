Silvia Toffanin in lacrime: l’inaspettato gesto di Pier Silvio Berlusconi in diretta

Silvia Toffanin, promossa come conduttrice in prima serata, riceve un’inaspettata sorpresa in diretta da Pier Silvio Berlusconi.

Silvia Toffanin, promossa a pieni voti come conduttrice in prima serata, riceve la sorpresa più bella da Pier Silvio Berlusconi lasciandosi andare all’emozione. Tutto accade durante la terza ed ultima puntata di This is me, il programma che omaggia gli ex allievi di Amici di Maria De Filippi che hanno conquistato il successo dopo la partecipazione al talent show.

Ideato da Maria De Filippi, il programma è stato affidato alla conduzione di Silvia Toffanin che è stata indicata dalla stessa Maria come la sua erede. Le prime due puntate del programma hanno ottenuto un grande successo e la terza puntata, in onda questa sera, regalerà ulteriori emozioni e colpi di scena.

La sorpresa di Pier Silvio Berlusconi a Silvia Toffanin: emozioni a This is me

La terza puntata di This is me è ricca di ospiti, ma anche di grandi emozioni. Silvia Toffanin, in studio, accoglierà Elodie, Alessandro Cavallo, Mattia Zenzola, Peppe Vessicchio, Rossella Brescia, Kledi Kadiu, Garrison Rochelle, Alessandra Celentano, Alberto Urso, Enrico Nigiotti, Sebastian Melo Taveira, Giulia Pauselli, Wax, Dustin e Riki Marcuzzo. I super ospiti sono i Pooh, Rkomi, Noemi e Geppi Cucciari.

Tutti gli ex allievi di Amici rivivranno non solo il percorso vissuto nella scuola più famosa d’Italia, ma anche tutto quello che è accaduto dopo e che ha permesso a tutti di costruire una carriera nella musica e nella danza. Il momento clou della serata, però, vedrà Silvia Toffanin protagonista assoluta.

La conduttrice è sempre stata molto schiva e riservata vivendo la relazione con Pier Silvio Berlusconi lontano dalle luci dei riflettori proteggendo, così, anche la vita dei figli. Tuttavia, nel corso della terza puntata di This is me, Pier Silvio Berlusconi arriverà in studio lasciando senza parole la compagna.

Vedere il compagno in studio, porterà Silvia Toffanin a lasciarsi andare alle emozioni e alle lacrime. Pier Silvio Berlusconi, inoltre, ringrazierà anche Maria De Filippi per aver ideato il programma che, esattamente come tutti gli altri, suoi programmi, ha conquistato il pubblico regalando ascolti importanti a Mediaset.

Sarà, dunque, un momento davvero speciale per la conduttrice che, alla guida da anni di Verissimo, ha dimostrato di poter condurre senza problemi anche una trasmissione in prima serata senza perdere la sua classe ed eleganza.