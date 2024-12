Tommaso crolla al Grande fratello: poi la confessione bomba su Mariavittoria. Cos’è successo sotto le coperte

Tommaso Franchi crolla al Grande fratello con Lorenzo Spolverato a cui confessa cos’è successo sotto le coperte con Mariavittoria.

Colpo di scena nella notte nella casa del Grande Fratello 2024 con Tommaso Franchi che, deluso e amareggiato, si è lasciato andare prima ad un pianto liberatorio tra le braccia di Lorenzo Spolverato e poi ad una confessione bomba su Mariavittoria Minghetti seppur fatta in modo implicito.

Tutto è accaduto mentre Lorenzo era in giardino con Amanda Lecciso. Dando uno sguardo al salone, il modello milanese ha notato Alfonso e Mariavittoria molto vicini non nascondendo lo stupore e collegando al tutto una confessione che nel pomeriggio gli aveva fatto Tommaso. Notando, poi, quest’ultimo solo in giardino, lo ha invitato ad avvicinarsi ed è stato in quel momento che l’idraulico 24enne è crollato piangendo tra le braccia dell’amico.

Tommaso, notte di passione con Mariavittoria al Grande fratello: la confessione implicita a Lorenzo

Lorenzo Spolverato ha provato a consolare Tommaso che, in giardino, ha poi confessato all’amico cos’è realmente successo sotto le coperte con Mariavittoria dopo il ritorno di quest’ultima dal tugurio dove ha vissuto 10 giorni insieme allo stesso Lorenzo, Yulia, Alfonso e Stefano. Tommaso, tuttavia, non ha fatto una dichiarazione esplicita a Lorenzo ma attraverso un giro di parole gli ha fatto capire di aver avuto un’intimità importante con Mariavittoria.

“Lollo (Lorenzo Spolverato, ndr), ora devi tornare indietro con la memoria. Devi arrivarci, non te la posso dire. Ti devo far capire qualcosa”, dice Tommaso visibilmente provato dall’avvicinamento tra Alfonso e Mariavittoria che ha confessato di essere interessata all’ex fidanzato di Federica Petagna. “Ti ricordi quando sei tornato dalla Spagna e ti ho chiesto lo giuri sul tuo cane quando ti ho chiesto se fosse successa una cosa tra te e Shaila? Tu hai riso e sei tornato indietro“, ha aggiunto Tommaso facendo capire a Lorenzo ciò a cui si stava riferendo.

Poi ha spiazzato Spolverato con una rivelazione clamorosa. “Io ieri sera ho fatto quella cosa”, ha aggiunto Tommaso lasciando senza parole Lorenzo che è rimasto a consolarlo fino all’arrivo di Mariavittoria che ha poi chiesto di restare sola. “Se lui vuole me ne vado subito“, ha aggiunto Lorenzo dando tutto il suo sostegno all’amico. In piena notte, poi, Alfonso sul quale Federica ha fatto una rivelazione, ha confessato a Javier di provare un forte interesse per Mariavittoria con cui, pare, nel tugurio, c’è stato un avvicinamento importante.