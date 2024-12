Altro che Stefano De Martino! Ad Affari tuoi arriva lui

Entusiasmo alle stelle ad Affari tuoi che, con la conduzione di Stefano De Martino, registra ascolti altissimi: ecco chi è arrivato in studio.

Partito in punta di piedi, puntata dopo puntata, Stefano De Martino è diventato il perfetto padrone di casa di Affari tuoi. Ogni sera, con la sua simpatia e la sua umiltà si mette a disposizione dei concorrenti che provano a dare una svolta alla propria vita sfidando il dottore. Dopo il periodo di rodaggio, il conduttore napoletano ha preso in mano le redini dello show conquistando il pubblico a casa ma anche gli stessi concorrenti che, prima di salutare e tornare a casa, lo ringraziano per l’umiltà a la disponibilità.

Nel corso della puntata trasmessa il 4 dicembre, tuttavia, Stefano De Martino non è stato l’unica star del programma perché ha dovuto dividere la scena con un personaggio che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico.

Stefano De Martino: ad Affari tuoi arriva il sosia

Nel corso della puntata di Affari tuoi in onda il 4 dicembre, Stefano De Martino, prima di giocare con il concorrente sorteggiato e dare spazio ancora a Lupo, grande protagonista in studio, ha dato il benvenuto al nuovo rappresentante dell’Emilia Romagna. Il conduttore, così, ha presentato al pubblico Alec Magni Baraldi.

Stefano, non solo l’ha presentato, ma ha deciso di mettersi al suo fianco per far notare a tutti i telespettatori un dettaglio ovvero l’incredibile somiglianza tra loro. De Martino, infatti, ha presentato Alex Magni Baraldi come il suo sosia. Parlando con il regista Mignucci, il conduttore ha detto: “Mignucci fammi un favore, stringi un po’ qua, su Alec. Chi vi ricorda? È la mia versione aggiornata, più bello, più giovane, più fico. È il mio stuntman“.

Effettivamente, la somiglianza tra i due è davvero impressionante e sui social gli utenti si sono scatenati con i commenti, ma chi è davvero il sosia di Stefano de Martino ad Affari tuoi?

Sbirciando sui social dove ha un profilo Instagram aperto seguito da poco più di 3mila followers, si scopre che è di Castelvetro di Modena ed è nato l’11 settembre del 2000. È fidanzatissimo con una ragazza che si chiama Lisa Gurrisi ed è appassionato di sport. In particolare, è un campione di atletica e football americano. Tra le tante foto presente su Instagram, ci sono quelle con la fidanzata, ma anche quelle della sua laurea. Inoltre, è anche un appassionato di viaggi e di fotografia.