Kate Middleton, nell’ultima apparizione un messaggio segreto: impossibile non commuoversi

Kate Middleton ha lanciato un messaggio importante al mondo nel corso della sua ultima apparizione pubblica. Ecco quale.

La Principessa del Galles Kate Middleton ha di recente ripreso i suoi impegni pubblici dopo il lungo periodo di pausa seguito alla diagnosi di cancro che ha lasciato il mondo senza fiato. La Principessa è stata seguita per mesi da migliori medici e ha potuto contare sul sostegno dei suoi familiari che le sono rimasti sempre accanto. Ora è tornata più forte di prima, con nuovo sorriso sulla labbra e negli occhi una nuova luce.

La sua ultima apparizione pubblica – la visita dello sceicco del Qatar al Regno Unito – ha come al solito catalizzato l’attenzione di tutti. La Principessa è apparsa con indosso uno splendidio abito color bordeaux firmato Alexander McQueen (il suo stilista preferito) e ha dispensato sorrisi gentili a tutti, al fianco del marito William. Pochi sanno però che nel corso dell’evento, Kate ha voluto lanciare un messaggio preciso. Un vero tributo, dicono i tabloid britannici.

Kate e il tributo inaspettato alla Regina Elisabetta

Kate ha di certo impressionato tutti con la sua eleganza al ricevimento dello sceicco del Qatar, ma alcuni dettagli della mise hanno impressionato molto chi la Royal Family la conosce bene. Come si legge infatti sul Mirror britannico, “Per quanto riguarda gli accessori, la principessa ha portato con sé una borsa Chanel marrone e indossato una collana e degli orecchini appartenenti alla defunta regina”.

Inoltre, la scelta del rosso porpora e dei gioielli bainchi sono un vero omaggio al Qatar, essendo questi i colori nazionali. Dopo la mattinata trascorsa insieme allo sceicco del Qatar, William e Kate lo hanno condotto a Buckingham Palace, dove si è tenuto un pranzo insieme ai sovrani Carlo e Camilla.

In questi ultimi giorni è cresciuta la preoccupazione per la Regina, dopo che è stata diffusa la notizia che in realtà avrebbe sofferto di una vera polmonite e non di una infezione toracica come era stato rivelato. Ora sembra che la sovrana si stia rimettendo con fatica ma i medici le hanno raccomandato di star più che mai a riposo.

Proprio per questo motivo Camilla è stata assente a numerosi impegni pubblici negli ultimi giorni e non era presente per accogliere lo sceicco al suo arrivo. Tutti sperano possa rimettersi al più presto per continuare a seguire Re Carlo nei suoi impegni di rappresentanza.