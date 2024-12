Un posto al sole, clamoroso ospite a Palazzo Palladini: chi arriva nella puntata di stasera

Ospite clamoroso nella puntata di Un posto al sole in onda questa sera: ecco chi arriva a Palazzo Palladini.

L’arrivo dell’ospite a Palazzo Palladdini arriva per un’occasione importante per la città di Napoli dove Un posto al sole viene girato quotidianamente. Lo spoiler sulla presenza della famosa cantante ha già scatenato l’entusiasmo del pubblico di Raitre, pronto a seguire in massa la puntata odierna della soap opera.

Oggi, giovedì 5 dicembre 2024, in Pizza del Plebiscito a Napoli, si svolgerà la finalissima di X Factor 2024. Oltre ai concorrenti che sono riusciti a conquistare il passa per la finale, ci saranno i giudici Manuel Agnelli, Achille Lauro, Jack La Furia e Paola Iezzi e la conduttrice ovvero Giorgia. Proprio Giorgia sarà l’ospite della puntata di Un posto al sole in onda questa sera.

Giorgia vestirà i panni di se stessa e sarà alle prese con un imprevisto sul lungomare di Napoli. La scena dovrebbe svolgersi nei pressi della fontana del Sebeto). A intervenire sul posto aiutando la cantante saranno Samuel (Samuele Cavallo), Guido Del Bue (Germano Bellavia) e il vigile Cotugno (Walter Melchionda).

Grazie all’aiuto dei tre protagonisti della soap, Giorgia riuscirà a raggiungere Piazza del Plebiscito dove è stato allestito il palco della finale di X Factor che, per la prima volta, per l’ultima puntata al termine della quale sarà decretato il vincitore, abbandonerà uno studio televisivo per abbracciare il grande pubblico di una delle piazze italiane più belle.

La presenza di Giorgia all’interno della nuova puntata di Un posto al sole, tuttavia, non farà in alcun modo riferimento alla finalissima del talent show. La presenza di un personaggio che non fa parte del cast rientra ina una scelta che gli autori di Un posto al sole hanno già fatto in passato accogliendo come ospiti lo scrittore Maurizio de Giovanni, l’attrice Lodovica Comello, il cantante Andrea Sannino e l’attore Ninni Bruschetta.