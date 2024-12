Come finisce la storia di Gemma Galgani e Fabio a Uomini e Donne? Tra lacrime e lettere

Come finisce la storia tra Gemma Galgani e Fabio Cannone a Uomini e Donne? Lacrime, lettere e camicia gate, delusione senza fine per la dama torinese.

Storia al capolinea tra Gemma Galgani e Fabio Cannone dopo la segnalazione ricevuta dalla dama del trono over? L’ultimo capitolo del racconto della frequentazione di Gemma e Fabio è avvenuto nel corso della puntata trasmessa venerdì 6 dicembre 2024 anche se, nelle prossime puntate di Uomini e donne, ci saranno nuovi retroscena.

Gemma Galgani arriva in studio molto arrabbiata con Fabio, reo di non averle dato le giuste spiegazioni sulla segnalazione riguardante una signora con cui avrebbe una frequentazione in Spagna. Gemma, infatti, è convinta che la segnalazione sia vera, ma Fabio si difende spiegando che l’ultima storia risale a quattro mesi fa.

Processo a Gemma Galgani: cos’è successo a Uomini e Donne

Diversamente dalle segnalazioni riguardanti altri protagonisti di Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti non si pongono alcun tipo di domanda su Fabio credendo alla buona fede del cavaliere e attaccano Gemma accusandola di non provare realmente un interesse per lui. Gemma, però, ribadisce di non essere mai andata oltre con lui perché ha trovato un muro che non è riuscita ad abbattere.

Fabio, dal canto suo, non solo si dichiara innamorato, ma spiega di essersi tolto la camicia mentre erano in camera lasciando intendere di averle dimostrato il proprio interesse. A schierarsi con Fabio non sono solo Gianni e Tina, ma anche Maria De Filippi che tuona contro la dama di Torino.

“Un uomo che si toglie la camicia nella camera da letto che fa? Prende il sole?! Tu la prendi come uno scherzo” – le parole della padrona di casa mentre Gemma continua a difendersi. “Non l’ha tolta la camicia Maria, ma come devo dirvelo? Poi se volete credete a lui”.

La dama e il cavaliere non riescono a trovare un punto d’incontro e Maria decide di chiudere l’argomento. Tuttavia, nelle prossime puntate, si parlerà nuovamente di Gemma e Fabio. In particolare, in studio, si parlerà di un’intervista rilasciata a DiPiùTv da Vito Dellino, un cugino dell’uomo che ha raccontato il dolore provato da Fabio quando dopo 40 anni ha perso la moglie a causa di una malattia.

“Gemma non deve avere fretta con lui, ha sofferto tanto per la morte di sua moglie”, le parole dell’uomo. Una richiesta che lo stesso Fabio aveva fatto a Gemma.