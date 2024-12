Re Carlo, il vero motivo per cui non ha invitato Harry per Natale: “È disperato”

Di recente è spuntato fuori il vero motivo per cui Re Carlo non vorrebbe Harry a Palazzo Reale durante le feste natalizie.

I rapporti tra il Principe Harry e la Royal Family non sono mai stati più freddi. Il Principe ribelle si è allontanato dagli UK ormai 4 anni fa per vivere con moglie e figli negli USA, a Los Angeles. Da allora i rapporti con il resto della sua famiglia si sono raffreddati sempre più. Un allontamento che è diventato (forse) definitivo dopo le esternazioni controverse fatte dal secondogenito di Carlo e Diana nel suo libro Spare sulla Royal Family e sulla vita di Palazzo, non certo rose e fiori secondo lui.

Per molti, Harry ha superato il limite più volte ma è sempre sopravvissuta la speranza che un giorno il giovane Principe possa ricongiungersi alla sua Famiglia e riappacificarsi con loro. Un desiderio che sembra più un’utopia ora più che mai. I vari membri della Famiglia Reale sembrano voler tenersi ben alla larga da lui e pare che solo Carlo e Kate siano disposti a fare un passo indietro e porgere il proverbiale ramoscello d’ulivo.

Ultimamente, però è arrivata una notizia poco rassicurante sul motivo per cui Re Carlo avrebbe deciso di escludere Harry dalla lista degli invitati alle feste di Natale. E si tratterebbe di un motivo molto serio secondo quanto rivelato dal Mirror.

Perché Harry resterà negli USA per Natale? Il vero motivo mozzafiato

Pare che il vero motivo per cui Harry sarà tenuto lontano dai Royal durante le feste natalizie siano le “troppe richieste” che Harry avrebbe fatto per tornare, alcune conditio sine qua non che Carlo non si sarebbe sentito di accettare.

Come si legge sul Mirror: “L’esperta reale Ingrid Seward ha suggerito che Charles è “disperato” di vedere i suoi nipoti , ma ha detto che non sono stati invitati a Natale in modo che i reali possano evitare qualsiasi dramma. “Harry non verrà qui a meno che non abbia questo, quello e l’altro. E vuole una scorta armata, e sta facendo troppe richieste”.

Insomma, pur desiderando ardentemente poter rivedere i suoi due nipotini Archie e Lilibet, Carlo è stato costretto a dire di no alla serie di richieste di Harry, forse anche a causa del fatto che non sarebbe comunque stato ben accolto in famiglia dopo quello che è successo.

I Royal, infatti, vorrebbero godersi le feste natalizie senza dover sopportare la presenza di qualcuno che non ha fatto altro che criticare il loro stile di vita per anni. Un vero boccone amaro per chi non desiderava altro che vedere Harry di nuovo insieme alla sua famiglia.