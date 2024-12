Shaila sconvolta dopo la rottura con Lorenzo, ha in mente un piano per vendicarsi: “Basta farò così”

Shaila Gatta dopo che Lorenzo ha rotto con lei ha deciso di mettere in atto un piano e l’ha confessato alle sue amiche nella casa.

Nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello sembra sia accaduto di tutto, protagonisti di diversi litigi sono stati Shaila e Lorenzo. Quest’ultimo, dopo un ballo di lei con Alfonso, ha sbottato e ha praticamente deciso di lasciare l’ex velina di Striscia, decisione che logicamente ha sconvolto la Gatta. Adesso la ragazza ha in mente un piano ben preciso per “vendicarsi”.

Nessuno avrebbe immaginato che l’ex velina potesse essere tanto “diabolica”, ma le parole del ragazzo e la sua reazione sembrano averla molto delusa e per questo ha deciso di fare una cosa ben precisa.

Lorenzo rompe con Shaila, poi lei prende una decisione: cosa farà

Lorenzo aveva praticamente fatto capire a Shaila che se lei è fatta in questo modo, a lui non piace e per questo dunque preferiva chiudere la relazione. Le aveva anche detto che a causa sua aveva perso la felicità dei primi giorni che adesso vuole ritrovare. Le sue parole hanno sconvolto non poco l’ex velina che l’ha accusato di essere “ridicolo”.

La delusione è stata tale che, parlando con gli altri concorrenti, ha sottolineato come abbia capito di aver scelto “la persona sbagliata”, errore che commetterebbe spesso. Poi lei e Lorenzo hanno avuto un confronto in cui sembra si siano chiariti e si siano ribaditi il bene che provano l’uno per l’altro, ciò nonostante – al momento – le cose non sarebbero tornare del tutto apposto. Anche perché Shaila ha in mente un “piano” per vendicarsi di lui.

L’ex velina ha spiegato che vuole mettere in atto questo piano per fargli capire come si debba fidare di lei e imparare a cambiare su questo aspetto. Così ha deciso che lo terrà un po’ sulle spine, facendogli capire che lei è fatta così, che per lavoro capiteranno occasioni che potrebbero infastidirlo e dunque vorrebbe metterlo davanti alla realtà.

Shaila ne ha parlato con le altre inquiline spiegando come Lorenzo ci stia rimanendo male dei suoi comportamenti, poi ha spiegato che resterà sulle sue ancora per un po’, perché lui deve imparare a fidarsi di lei. Federica le ha detto di aver parlato con lui che sarebbe anche dispiaciuto per la sua reazione. Dunque a breve dovremmo assistere a un chiarimento definitivo tra la coppia, che a questo punto – superata la crisi – tornerà felice come prima. Staremo a vedere.