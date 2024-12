Bufera al Grande Fratello, chiesta espulsione diretta per la concorrente: “Deve uscire subito”

Richiesta l’uscita immediata di una concorrente per la frase che ha detto, ebbene il web sta insorgendo affinché sia preso un provvedimento.

Gli utenti non perdonano e a quanto pare non dimenticano, dopo che a Lino Giuliano – ex volto di Temptations Island – è stato negato l’ingresso nella casa del Grande Fratello per una frase omofoba in un commento sui social, adesso in tanti chiedono l’espulsione diretta di una concorrente per ciò che ha detto nella casa più spiata d’Italia.

Ebbene quanto ha detto non è passato inosservato e lo stesso Lino Giuliano è sceso in campo per chiedere che il programma prenda dei provvedimenti, altrimenti vorrebbe dire che abbia usato “due pesi e due misure”. Cosa è accaduto? Chi ha pronunciato la frase “incriminata”?

Grande Fratello, concorrente vicina all’espulsione? Atteso un provvedimento

A finire nel mirino dei social è stata Federica Petagna per una frase pronunciata nei confronti di Lorenzo Spolverato. La ragazza ha usato una parola che ha scatenato una vera e propria bufera, al punto che in tantissimi stanno chiedendo l’espulsione immediata.

A partecipare a questa “campagna” c’è anche Lino Giuliano, che non è entrato al Grande Fratello proprio per un commento giudicato omofobo poco prima che iniziasse il reality. L’ex concorrente di Temptation Island chiede che anche per la ragazza sia preso un provvedimento drastico. Ma cosa ha detto Federica a Lorenzo Spolverato?

La ragazza, rivolgendosi al modello milanese, ha detto: “Tu sei un finoc***o“, subito dopo è scoppiata a ridere. Ebbene questa parola non solo non è passata inosservata, ma il video in cui la pronuncia è diventato in poco tempo virale sui social. Vista la diffusione e la richiesta di immediata espulsione è difficile che il Grande Fratello non decida di prendere qualche provvedimento o che Alfonso Signorini non decida di fare una “ramanzina” alla ragazza.

E’ probabile che Federica non verrà espulsa, ma magari Signorini deciderà di mandarla nel tugurio. Richiesta una punizione anche per Lorenzo Spolverato, che avrebbe usato termini offensivi nei confronti dei disabili. Per il concorrente non sarebbe la prima volta che pronuncia qualcosa di inappropriato, anche per lui quindi potrebbe arrivare un provvedimento. A questo punto non ci resta che aspettare la prossima puntata del Grande Fratello per capire cosa accadrà e soprattutto se ci sarà qualche decisione sui concorrenti.

Intanto sui social in molti chiedono a grande voce l’espulsione diretta di Federica Petagna, che già non godeva di grandi simpatie in rete.