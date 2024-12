Kate Middleton rompe il silenzio sulla battaglia contro il cancro durante il canto natalizio: parole struggenti

Kate Middleton partecipa al canto natalizio insieme alla propria famiglia e rompe il silenzio sulla battaglia contro il cancro.

Dopo un 2024 particolarmente difficile durante il quale è stata impegnata a combattere il cancro mostrandosi in pubblico solo in pochissime occasioni, Kate Middleton si è presentata al tradizionale concerto dei Christmas carols con il marito William e i figli George, Charlotte e Louis incantando tutti con il cappotto rosso Alexander McQueen, stivali in suede neri di Ralph Lauren e un vistoso fiocco in velluto.

L’evento rappresenta ufficialmente il vero ritorno della Principessa alla vita pubblica. Superato il momento difficile, Kate ha scelto di partecipare al tradizione concerto di Natale presso l’Abbazia di Westminster sottolineando come il periodo di Natale rappresenti «un momento importante» durante il quale far prevalere «l’amore sulla paura» anche «nei momenti più bui».

Kate Middleton, la lettera struggente per Natale

Natale arriva dopo la fine del pesante ciclo di chemioterapia fatto per combattere il cancro che le è stato diagnosticato qualche mese fa. L’occasione è servita alla Principessa per lanciare anche un messaggio su quanto sia importante «riflettere su quanto abbiamo bisogno l’uno dell’altro».

Kate, inoltre, ha deciso di scrivere una lettera agli invitati del concerto sottolineando quanto l’amore sia importante per affrontare i momenti bui. Quell’amore che la Principessa ha ricevuto dalla propria famiglia e dai sudditi per combattere il cancro. Tra gli invitati al “Together at Christmas”, ad esempio, ci sarà chi, come la principessa, ha vissuto un anno difficile.

“Sono così felice che possiate unirvi a questo servizio di canto natalizio. Volevo scrivervi e condividere i miei più sentiti ringraziamenti per tutto ciò che avete fatto per dare conforto e speranza a coloro che ne hanno più bisogno”, scrive la principessa in una lettera toccante condivisa sui social e diffusa da MailOnline.

“Il Natale è uno dei miei periodi preferiti dell’anno. È un momento di festa e di gioia, ma ci dà anche l’opportunità di rallentare e riflettere sulle cose più profonde che ci uniscono tutti. È quando ci fermiamo e ci allontaniamo dalle pressioni della vita quotidiana, che troviamo lo spazio per vivere la nostra vita con un cuore aperto, con amore, gentilezza e perdono – molto di ciò che è lo spirito natalizio”, le parole della Principessa che, quest’anno più che mai, ha bisogno di trascorrere del tempo insieme alla propria famiglia.