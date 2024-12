GF, l’avversione tra Javier e Lorenzo è una “finta”? Beccati così lontano dalla Casa, tutti sconvolti

Tra Javier e Lorenzo Spolverato del GF è tutto “pilotato”? I due sono stati “pizzicati” così fuori dalla Casa, che choc.

Avevamo sempre creduto che tra Lorenzo e Javier del Grande Fratello ci fosse maretta, per usare un eufemismo. I due non sono mai andati d’accordo – almeno così è sempre sembrato a tutti – e in più di un’occasione hanno litigato. Soprattutto a causa di Shaila Gatta, l’ex velina che è rimasta con il piede in due scarpe a lungo prima di scegliere Lorenzo dopo la breve “gita” al Grande Fratello spagnolo.

Una scelta che ha inevitabilmente ferito Javier, invece molto preso dalla ragazza. Il giovane si è sentito beffato dopo che Shaila gli aveva detto che per Lorenzo lei provava solo una tenera amicizia. E invece il soggiorno in Spagna ha cambiato tutto. I rapporto tra i due si sono fatti sempre più freddi, tanto che ora a malapena si rivolgono al parola nella Casa. Eppure un recente video ha mostrato un lato inedito del loro rapporto che ha lasciato tutti senza parole.

Javier e Lorenzo nascondono un’amicizia? Il video choc

In queste ultime ore è apparso su TikTok un video di Lorenzo e Javier soli in giardino a scherzare insieme come se avessero in realtà un buonissimo rapporto. A diffondere la notizia su Instagram è stata una follower dell’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha scritto: “Guarda bene il video, sembra che Javier e Lorenzo abbiano una bellissima intesa! E alla fine del video c’è anche una battuta simpatica sul lucidalabbra. Che ne pensate di questa scena?”.

Insomma, pare che la situazione tra Javier e Lorenzo non sia poi così tesa come era sembrato a tutti in passato. Che i due abbiano fatto pace dopo la lite su Shaila? Sono riusciti a superare i dissapori e hanno sepolto l’ascia di guerra? Parrebbe proprio di sì, ma si sa che al GF i concorrenti ne pensano sempre una più del diavolo. Alla fine c’è quasi sempre qualcuno che fa sapientemente il doppio gioco pur di ottenere ciò che vuole.

Senza dubbio però la scena che ritrae Lorenzo e Javier in ottimi rapporti ha fatto drizzare le antenne ai fan: che l’avversione tra loro sia sempre stata una finzione o i due hanno semplicemente fatto pace nell’ultimo periodo (dato che Javier pare aver gettato la spugna con Shaila e ora sembra molto interessato a Helena)? Non resta che aspettare per scoprirlo…