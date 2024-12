Rottura a Uomini e Donne, amatissima coppia del programma su lascia: la notizia che gela tutti

Colpo di scena a Uomini e Donne, una delle coppie che tanto avevano creato scalpore uscendo assieme si è separata.

Sembrava che fossero tanto legati e intenzionati a creare qualcosa di davvero serio, ma le cose non sono andate come previsto e la coppia di Uomini e Donne si sarebbe detta addio. Una notizia che spiazzerà non poco i telespettatori del programma, che proprio non si aspettavano una decisione così drastica.

Visto il clamore che la loro uscita all’epoca aveva scatenato, è molto probabile che Maria De Filippi decida di invitare ex dama ed ex cavaliere in studio per un confronto o che comunque entrambi decidano di tornare nel trono over.

Coppia di Uomini e Donne si dice addio, il motivo della rottura

Ad aver deciso di lasciarsi sarebbero Vincenzo e Ilaria, l’indiscrezione è stata riportata da Lorenzo Pugnaloni che ha spiegato come la cosa sarebbe dipesa più dall’ex cavaliere che da lei.

Ricordiamo che la coppia aveva lasciato – non senza polemiche – il trono over qualche tempo fa. Dopo che dama e cavaliere si erano molto avvicinati e dopo gli attacchi degli opinionisti che sostenevano dovessero lasciare il programma, era intervenuta Maria De Filippi a invitare la coppia a continuare la loro storia fuori dal programma.

Così Vincenzo e Ilaria avevano lasciato il trono over mano nella mano, erano anche tornati in studio a raccontare come stavano andando le cose tra di loro. Avevano spiegato che stavano molto bene e che praticamente da quando avevano lasciato lo studio, non si erano più separati. Qualcosa, però, deve essere cambiata. Lorenzo Pugnaloni in una delle sue store Instagram ha scritto: “Vincenzo e Ilaria verso la rottura. Perlomeno da parte del cavaliere c’è già stata: a lui non sono piaciuti alcuni atteggiamenti di lei“.

Dunque, se la cosa dovesse essere confermata, vorrebbe dire che l’ex cavaliere ha deciso di rompere con l’ex dama perché non gli sarebbero piaciuti alcuni comportamenti. A questo punto è molto probabile che decidano di tornare nel trono over, dove potrebbero avere un confronto pubblico e provare a cercare di nuovo qualcuno. Al momento si tratta solo di supposizioni e bisognerà attendere presumibilmente le prossime puntate per capire davvero cosa accadrà e se li rivedremo in studio. Se così fosse non mancheranno scintille con Gianni, Tina e Barbara.