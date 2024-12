Chi è il fidanzato di Rebecca Staffelli? Famoso come lei e con un passato a Uomini e Donne

Chi è il fidanzato di Rebecca Staffelli: insieme da anni, è famoso come lei e ha un passato a Uomini e Donne. Tutto su di lui.

Rebecca Staffelli è la responsabile social delle puntate serali del Grande Fratello. Figlia di Valerio Staffelli, inviato storico di Striscia la Notizia, e di Matilde Zarcone, Rebecca si è fatta strada nel mondo dello spettacolo sia come conduttrice radiofonica che televisiva. Dalla scorsa edizione, si occupa della parte social del Grande Fratello scovando in rete i contenuti più divertenti, ma anche quelli più scomodi da mostrare in puntata.

Nonostante sia giovanissima (è nata nel 1998), è fidanzata da tanti anni, convive e il matrimonio potrebbe arrivare molto presto. Innamoratissima del compagno, non perde occasione per dedicargli dolci parole sui social e per ricordare a tutti che è impegnata, ma chi è davvero il fidanzato di Rebecca Staffelli?

Tutto su Alessandro Basile, il fidanzato di Rebecca Staffelli

Il fidanzato di Rebecca Staffelli si chiama Alessandro Basile ed è un imprenditore pugliese classe ’83 (tra i due ci sono 15 anni di differenza). I due stanno insieme dal 2018, convivono e da diverso tempo si parla di matrimonio anche se la data non c’è ancora. Alessandro è diventato noto al grande pubblico per aver partecipato, come corteggiatore, a Uomini e Donne durante il trono di Ludovica Valli. Il suo nome è stato accostato anche al trono di Uomini e Donne ma l’incontro con Rebecca Staffelli ha cambiato tutto.

Nato a Taranto, dopo il diploma, si è trasferito a Roma conseguendo due lauree: la prima in Marketing e la seconda in Fashion Management. Per un periodo ha anche vissuto a Londra dove ha lavorato per per Stella McCartney, stilista e figlia di Paul McCartney. Tornato in Italia si è dedicato alla musica lavorando come dj e produttore. Attualmente è a capo di un’agenzia di social media chiamata “2COOL Management”.

Sui social, Rebecca e Alessandro condividono diversi contenuti della loro vita insieme come hanno fatto in occasione del sesto anniversario di matrimonio. A corredo di una foto di un bacio scattato nella notte di Roma. i due si sono dedicati dolci parole piene d’amore. “6 ANNI DI NOI. 6 anni di rispetto. 6 anni di complicità. 6 anni di sacrifici. 6 anni di gioie e dolori. 6 anni di sogni realizzati insieme. 6 anni con te solo volati… AUGURI A NOI AMORE MIO! ❤️”.